منتخب القوى يُكثف الاستعداد لـ «الخليجية» و«الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

قام اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى بزيارة لاعبي ولاعبات منتخب ألعاب القوى في معسكرهم المقام في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن برنامج إعدادهم للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة، وبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، التي تحتضنها الإمارات، خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري.

ورافق المر، خلال الزيارة، عيسى حمزة، مدير بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجان العاملة وعلى غزوان البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام والاتصال المنسق العام لبطولة آسيا، وعدد من رؤساء اللجان العاملة في الاتحاد.

والتقى المر أعضاء المنتخب الذي يضم 46 لاعباً ولاعبة، وأشاد بالتزامهم وانضباطهم في المعسكر التدريبي الممتد حتى انطلاق المنافسات في المشاركتين، مؤكداً أن الأساس في منحهم القوة والعزيمة هو الاعتزاز بتمثيلهم دولة الإمارات في المشاركتين الكبيرتين، خاصة أنهما تقامان في ضيافة الإمارات ذات الريادة والسمعة المرموقة لدى جميع دول العالم، لما تقدمه من دعم للمؤسسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.

وأكد المر أن رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لبطولة آسيا أكبر داعم لأسرة ألعاب القوى الإماراتية، من إداريين وفنيين ولاعبين لتحقيق الإنجازات في البطولة القارية التي تقام للمرة الأولى في الإمارات.

وخاطب رئيس اتحاد ألعاب القوى اللاعبين واللاعبات قائلاً: «يتعين عليكم إدراك حقيقة أن تمثيل الدولة ورفع علمها فوق منصات التتويج في المحافل الدولية هو أهم وأسمى الأهداف لأيّ رياضي، ونعلم أنكم مقبلون على تحد كبير، ومنافسات قوية مع منتخبات الدول الأخرى المشاركة، ولكننا نراهن على قدراتكم وإمكاناتكم في خوض التحدي، والوصول إلى منصة التتويج من خلال التطور الرقمي المسجل لكل منكم، والأرقام المسجلة في العديد من التخصصات على مستوى المضمار والميدان».

وأضاف: «أنتم محظوظون بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين، واهتمام ومتابعة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، والاتحاد، وهذا الدعم الكبير والمؤازرة من شأنه منحكم الكثير من الحوافز والطاقة الإيجابية لبذل قصارى جهودكم من أجل تحقيق التطلعات المنشودة وثقتنا بلا حدود في قدرتكم على تحقيق الإنجازات في المحفلين الخليجي والآسيوي».

وحرص د. المر على لقاء الأجهزة الفنية، والتعرف إلى تطور مستويات اللاعبين واللاعبات، كما التقى أولياء الأمور، وشكرهم على تضافر جهودهم مع الاتحاد والأندية في إعداد المنتخب لاستحقاقاته المقبلة، كما وجه الشكر إلى نادي ضباط شرطة دبي على ما يقدمه من دعم وتسخير منشآته لمنتخب ألعاب القوى في مهمته الوطنية.