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أرسنال يحترم «كين» فقط!

أرسنال يحترم «كين» فقط!
8 ابريل 2024 14:27

 
لندن (د ب أ)

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أكد مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، أن فريقه لا يخشى مواجهة هاري كين نجم بايرن ميونيخ المتألق، عندما يلتقي الفريقان في شمال لندن، غداً «الأربعاء» في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وسجل كين 38 هدفاً في جميع البطولات بقميص بايرن ميونيخ منذ انتقاله قادماً من توتنهام في صيف العام الماضي، ويمثل خطراً حقيقياً على آمال أرسنال في التأهل.
وقال أوديجارد في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية: «بالطبع هاري كين لاعب رائع، ولعبت ضده مرات عدة، ونعرف جيداً خطورته داخل منطقة الجزاء، وتميزه في الربط بين الخطوط، ولكننا سنواجه فريقاً جيداً يوم الثلاثاء».
وشدد اللاعب النرويجي: «أعتقد أننا يجب أن نحترم هاري كين، ولكن لا أعتقد أننا يجب أن نخاف من مواجهة أحد، بل يجب أن نركز على أنفسنا ونقاط قوتنا».
ويبقى كين الهداف التاريخي لتوتنهام الغريم التقليدي لأرسنال، حيث سجل 280 هدفاً في 435 مباراة منها 14 هدفاً في شباك أرسنال خلال 19 مباراة.
وقال نجم أرسنال: «لقد حقق بايرن ميونيخ نتائج غريبة في الدوري هذا الموسم، لكن ندرك جيداً أنهم فريق متميز وقوي للغاية، ويملكون لاعبين بقدرات فردية متميزة، لذا ستكون مواجهة صعبة ولكننا جاهزون».
وأشار أوديجارد في ختام تصريحاته: «نواجه بعض التحديات في كل مباراة، وأرسنال يلعب في أقوي دوري في العالم، وبايرن ميونيخ فريق متميز يضم لاعبين بارزين وستكون ليلة كبيرة».

دوري أبطال أوروبا
أرسنال
بايرن ميونيخ
هاري كين
مارتن أوديجارد
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