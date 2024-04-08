«المضمار الأرجواني» في «أولمبياد باريس»



ألبا (أ ف ب)



تزوّد شركة موندو الإيطالية أولمبياد باريس هذا الصيف بمضمار أرجواني اللون غير مسبوق في تاريخ الألعاب، وقد يكون الأسرع حتى الآن للرياضيين الذين يسعون لتطويق عنقهم بالمعدن الأصفر.

يقع مقر شركة موندو في مدينة ألبا الهادئة في بييمونتي شمال إيطاليا، وخلت معترك الألعاب الأولمبية للمرة الأولى، بعدما جهّزت مضمار أولمبياد مونتريال عام 1976.

ابتكرت الشركة الإيطالية في ألعاب باريس التي ستكون محطتها الأولمبية الثالثة عشرة، ما يدعى «موندوتريك إي بي» وهو المضمار الذي سيكون من الأول حتى الحادي عشر من أغسطس مسرحاً لـ 46 من 48 مسابقة لألعاب القوى في ملعب «استاد دو فرانس».

ويسعى أكبر النجوم في «أم الألعاب» على غرار العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون بطلة العالم في سباق 100 م، لتحقيق المجد الأولمبي على سطح هذا المضمار.

وتزعم موندو أن المسار يقدم أداءً أفضل من ذلك المستخدم في أولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم في العام التالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث تم تحطيم ثلاثة أرقام قياسية عالمية، بما في ذلك سباقا ال 400 م حواجز رجالاً وسيدات، بقيادة النجمين النرويجي كارستن فارهولم، والأميركية سيدني ماكلافين-ليفرون.

وتفتخر موندو بتحطيم 300 رقم قياسي عالمي على جميع المضامير التي صمّمتها.

وبالرغم من ذلك، يرى أندريا مارينجي مدير الأبحاث والتطوير أن موندو لا يمكنها «فعل ما نريد» بتكوين المضمار.

وأردف قائلاً، «هناك معايير صارمة للغاية وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية، لأن الشيء الأكثر أهمية هو الحفاظ على صحة الرياضي، وعدم الإضرار بأسلوبه الفني».

وتابع «أصبح الرياضيون أكثر أداءً من أي وقت مضى، ولا يقدّم المضمار أي شيء لا يملكونه بالفعل».

وسيتميّز مضمار باريس باللون الأرجواني بدلاً من الطيني التقليدي.

وضمن سياق متصل، قال آلان بلونديل، لاعب المسابقة العشارية السابق ورئيس فعاليات ألعاب القوى في الأولمبياد وتلك المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة «أردنا اعتماد لون مميّز».

وتابع «يسمح ظلا اللون الأرجواني بأقصى قدر من التباين عند التقاط المشاهد التلفزيونية، ما يسلّط الضوء على الرياضيين».

وعلى الرغم من لونه الأرجواني، فإن المضمار، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 21.000 متر مربع، سيكون أيضاً أكثر «اخضراراً» من المعتاد، لأنه مصنوع من المزيد من المكونات الطبيعية.

يقول جورجو ليساج، رئيس الاستدامة والابتكار في موندو «ما يصل إلى 50 في المئة من مكونات المضمار، إما قابلة للتجديد أو إعادة التدوير، وصلنا إلى نسبة أعلى بقليل من 30 في المئة في لندن 2012».