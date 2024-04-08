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الرياضة

وستهام يرشح نفسه للإقصاء من «يوروبا ليج»!

وستهام يرشح نفسه للإقصاء من «يوروبا ليج»!
8 ابريل 2024 14:54

لندن (د ب أ)

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رشح الألماني تيم شتايدتن المدير الرياضي لوستهام يونايتد الإنجليزي فريقه السابق باير ليفركوزن الألماني للتأهل عندما يلتقي الفريقان في دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتقام مباراة الذهاب في ألمانيا يوم الخميس المقبل، ويتجدد اللقاء إياباً بين الفريقين بعدها بأسبوع في لندن.
وبين المباراتين بإمكان ليفركوزن أن يُتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، في إطار سعيه للتتويج بالثلاثية، حيث وصل أيضاً لنهائي كأس ألمانيا في مسيرة خالية من الهزائم في 41 مباراة طوال الموسم الجاري.
أما وستهام يونايتد الفائز بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي في الموسم الماضي، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأطاح بفريق فرايبورج الألماني من دور الـ16 للدوري الأوروبي.
وقال شتايدتن لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»: نبذل أقصى جهد لدينا، وقد يحدث الكثير في المباراتين لكنهم «ليفركوزن» يتفوقون بالنظر إلى قوام الفريق».
وأضاف «كنت أتمنى أن نتفادى ليفركوزن وليفربول عند إجراء القرعة، حيث كنت أفضل أحد الفريقين في المباراة النهائية».
وكان شتايدتن رئيساً لإدارة اكتشاف المواهب ومديراً رياضياً في ليفركوزن منذ عام 2019، حتى انتقاله للنادي اللندني في صيف العام الماضي.
وأسهم شتايدتن في انضمام أكثر من لاعب بارز في صفوف الفريق الألماني بالوقت الحالي مثل فلوريان فيرتز وإدموند تابسوبا وروبرت أندريش وجيريمي فريمبونج.
وأكد أنه لم يندم على الرحيل عن باير ليفركوزن في 2023، قائلاً «لم أندم على الإطلاق بل فخور بأنني لي دور في مسيرة الفريق الحالية».

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
وستهام
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