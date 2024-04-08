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الرياضة

«البايرن» يستعيد نوير قبل «لقاء النار»!

«البايرن» يستعيد نوير قبل «لقاء النار»!
8 ابريل 2024 15:09

 
ميونيخ (أ ف ب)

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عاد مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونيخ الألماني إلى تمارين فريقه، قبل المواجهة النارية المنتظرة في لندن أمام أرسنال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعرض نوير «38 عاماً» لكسر في الجزء السفلي من ساقه اليمنى، بعد حادث تزلج مطلع ديسمبر 2022، وعاد لحماية عرين العملاق البافاري نهاية أكتوبر 2023، استدعي إلى المنتخب الألماني في مارس للمرة الأولى منذ إصابته، لكنه اضطر إلى مغادرة المعسكر بسبب إصابة في العضلة المقرّبة.
وغاب نوير عن الوديتين في الفوز على فرنسا 2-0 وهولندا 2-1، والهزيمتين توالياً لفريقه بايرن أمام بوروسيا دورتموند 0-2 وهايدنهايم 2-3 في «البوندسليجا» لتتلاشى آماله بالاحتفاظ باللقب، حيث بات يتأخر بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.
وشارك نوير في الحصة الأخيرة للتمارين، تحضيراً لمواجهة أرسنال على ملعبه «الإمارات ستاديوم» الثلاثاء.
كما يعود إلى صفوف البايرن لوروا سانيه، والفرنسي كينجسلي كومان، وألكسندر بافلوفيتش، والمغربي نصير مزراوي الذين غابوا عن مباراة هايدنهايم، حيث باتت تشكيلة المدرب توماس توخيل شبه مكتملة.
ولم يعد أمام البايرن الذي يمرّ بأزمة غير مسبوقة في تاريخه، بعد تأخره بفارق كبير في الدوري، وخروجه من الكأس في الدور ثمن النهائي أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة، سوى المسابقة القارية الأم للظفر بلقب هذا الموسم.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
أرسنال
مانويل نوير
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