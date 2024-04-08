رونالدو وبنزيمة.. «فض الاشتباك» باللقب «الـ34»!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا يتوقف طمع النجوم الكبار في حصد المزيد من الألقاب والصعود إلى منصات التتويج، مهما بلغت حصيلتهم من الميداليات والبطولات، ولعل «الأسطوري» كريستيانو رونالدو، الذي أتم عامه الـ39 قبل شهرين، يُعد أبرز الأمثلة الحية في هذا الصدد، مثلما هو الحال مع غريمه «الأيقوني» ليونيل ميسي، وغيرهم من أساطير الكرة العالمية في الحقبة الحديثة.

وفي بطولة السوبر السعودي، يتجدد شغف «الدون» من أجل إضافة بطولة جديدة إلى رصيده، إلا أنه لن يكون النجم الوحيد الطامح في ذلك، بل إن هناك «منافساً كبيراً» زامله لفترة طويلة في صفوف ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، وكذلك النجم السعودي «المخضرم» سلمان الفرج، ومواطنه «القائد» وليد باخشوين.

والطريف أن كلاً من رونالدو وبنزيمة يملك العدد نفسه من البطولات والألقاب، على صعيد الأندية والمنتخب الأول، حيث يملك «الدون» في جعبته 33 بطولة جمعها مع سبورتينج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، والنصر، بجانب منتخب البرتغال، وبدأ «صاروخ ماديرا» حصاده من الألقاب قبل 22 عاماً، بينها «خُماسية» دوري أبطال أوروبا، و«رُباعية» كأس العالم للأندية، و«ثلاثية البريميرليج»، كما فاز رونالدو بلقبين مع «البحارة»، وهما «يورو 2016»، ودوري الأمم الأوروبية 2018-2019.

وإذا كان «الدون» يتفوق على صديقه السابق، بنزيمة، كونه نجح في التتويج مع النصر السعودي بأول ألقابه في أغسطس من العام الماضي، في كأس الملك سلمان للأندية «كأس أبطال العرب»، على حساب مواطنه الهلال، فإن بنزيمة يأمل في حصد أول بطولة مع الاتحاد في السوبر الحالي، خاصة أن «العميد» يشارك فيها بصفته بطلاً للدوري، وكان النجم الفرنسي قد أبدع خلال مسيرته مع ريال مدريد، لاسيما عقب رحيل رونالدو، ليحصد العدد الأكبر من الألقاب في مسيرته مع «الملكي»، ويأمل كلاهما في «فض الاشتباك» باقتناص اللقب الـ34 في مسيرة أحدهما.

وبين 33 تتويجاً لبنزيمة، لا يُمكنه نسيان البدايات مع ليون الفرنسي، الذي أهداه أول تتويج قبل 20 عاماً بلقب الدوري المحلي، كما يملك كريم 5 ألقاب في «الشامبيونزليج» هو الآخر، ومثلها في «مونديال الأندية»، بجانب 4 ألقاب في السوبر الأوروبية، ومثلها في «الليجا» الإسبانية، ورغم مشاركته المحدودة مع منتخب فرنسا، إلا أنه يملك بطولة واحدة مع «الديوك»، هي دوري الأمم الأوروبية أيضاً التي حصدها في موسم 2020-2021.

وبعيداً عن «الصراع العالمي» بين رونالدو وبنزيمة، فإن النجم السعودي الكبير سلمان الفرج يُعد الأبرز في صفوف الهلال من حيث حصد الألقاب، حيث فاز بـ21 بطولة مع «الزعيم» أبرزها «ثُنائية» دوري أبطال آسيا في عامي 2019 و2021، كما جمع الفرج 7 ألقاب في الدوري السعودي، وتُوج 3 مرات بكأس السوبر، متطلعاً لحصد اللقب الـ22 في مسيرته بإضافة «سوبر» جديد يبدو فريقه الأقرب إليه حسب نتائج الموسم الجاري.

أما في صفوف الوحدة، فيبرز حامل شارة القيادة، السعودي وليد باخشوين، الذي حقق 6 ألقاب في مسيرته، جميعها مع الأهلي السعودي، طامحاً في التتويج للمرة الأولى مع «فرسان مكة»، وسبق لباخشوين الفوز بكأس السوبر عام 2016، كما حصد لقباً في الدوري، ومثله في كأس ولي العهد، مقابل التتويج مرتين بكأس خادم الحرمين الشريفين.