عبدالمجيد حسين: لاعبو «الأولمبي» يشاركون في «درع السوبر» مع «الفرسان»



معتصم عبدالله (دبي)



أكد عبد المجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، استمرار مشاركة لاعبي النادي المنضمين إلى قائمة المنتخب الأولمبي، خلال المواجهة المرتقبة أمام ضيفه الدحيل القطري على لقب «درع السوبر الإماراتي القطري»، والمقررة يوم السبت المقبل على «استاد راشد» في دبي.

وشارك ثنائي «الأبيض الأولمبي» بدر ناصر، وحارب عبدالله في مباراة «الفرسان» أمام ضيفه الجزيرة 3-2 ضمن «الجولة 18»، فيما بقي الحارس حمد عبدالله المقبالي على «مقاعد البدلاء»، وفي المقابل غاب عن «فخر أبوظبي» لاعبوه «الخماسي الأولمبي» أحمد الحمادي، أحمد فوزي، زايد الزعابي، راكان المنهالي «حارس»، ومبارك بني زامة.

وأضاف: «اتحاد الكرة حريص على دعم كل الأندية التي تشارك في المنافسات الخارجية، والأمر لا يقتصر على شباب الأهلي، حيث يشارك لاعبو الأولمبي مع أندية أخرى مثل الشارقة وغيرها»، لافتاً إلى وجود لاعبي الأولمبي في مباراة الدحيل المقبلة، على أن يلتحقوا بعدها بالمنتخب، قبل انطلاق مشوار مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة بالدوحة منتصف أبريل الجاري.