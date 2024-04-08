أنشيلوتي: «الريال» افتقد الشخصية أمام «السيتي»



مدريد (أ ف ب)



قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، إن فريقه افتقر للشجاعة والشخصية بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الذي أقصاه في طريقه لإحراز لقب المسابقة الأعرق قارياً للمرة الأولى في تاريخه.

وطالب أنشيلوتي «64 عاماً» لاعبيه بإظهار المزيد من القوة الذهنية، عندما يواجهون بطل إنجلترا للموسم الثالث توالياً في المسابقة القارية الأم، بعدما سحق رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا في عقر دارهم النادي الملكي برباعية نظيفة إياباً، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

ويستقبل ريال الأكثر تتويجاً في دوري الأبطال (14 لقباً) على ملعبه «سانتياجو برنابيو» ضيفه السيتي في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، قبل الإياب المقرر 17 أبريل الحالي.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المنتظرة مستذكراً الخسارة برباعية «لعبنا من دون شجاعة ومن دون شخصية، الشجاعة والشخصية أساسيتان في هذا النوع من المباريات وافتقدناهما في مباراة الإياب".

وأكد مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أن لاعبيه يجب أن يكونوا أقوياء ذهنياً أمام «السيتي»، لكنه أقرّ أنه يشعر بالتوتر قبل المباراة.

وتابع «الشيء المهم هو أن نكون في أفضل حالاتنا، والجانب الذهني مهم للغاية».

وأضاف «من حيث الشجاعة والشخصية، كان لدينا الوقت للاستعداد للمباراة، لقد استعددنا بشكل جيد للغاية، وأنا واثق من أننا سنقدّم أفضل ما لدينا ولدينا الجودة للمنافسة».

وعلى الرغم من فوزه باللقب القاري أربع مرات «ميلان 2003 و2007 وريال 2014 و2022»، أكثر من أي مدرب آخر، اعترف أنشيلوتي بتوتره قبل المواجهة: «أنا متوتر للغاية، قبل أي مباراة على المستوى الشخصي أنا أعاني»، مشدداً على أن «الهزيمة معاناة والنصر ارتياح وليس سعادة، المعاناة والضغط يبقيانك على قيد الحياة، إنه الوقود بالنسبة لي».