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الرياضة

فولر يمدد عقده مع «المانشافت»

فولر يمدد عقده مع «المانشافت»
8 ابريل 2024 17:02

 
ميونيخ (أ ف ب)

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مدد الهداف الدولي السابق رودي فولر، الفائز بلقب مونديال 1990، عقده مديراً رياضياً للمنتخب الألماني في كرة القدم حتى نهاية مونديال 2026، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي.
وبعدما تولى مهمة مدرب المنتخب بين 2002 و2004 في تجربة قاده خلالها الى نهائي مونديال 2002، تسلّم فولر مهمة المدير الرياضي في فبراير 2023 خلفاً لأوليفر بيرهوف الذي استقال من المنصب بعد خيبة «مونديال 2022»، حيث ودّع الألمان من دور المجموعات.
وتسلّم ابن الـ63 عاماً المهمة أيضاً بشكل مؤقت لأيام معدودة نهاية صيف 2023، بين فترة رحيل هانزي فليك وتعيين يوليان ناجلسمان خلفاً له.
ونقل بيان الاتحاد الألماني عن فولر قوله «خلال الأشهر الـ14 التي مرت منذ تعييني، أدركت أن مسؤولياتي في الاتحاد الألماني لكرة القدم أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لي يوماً بعد يوم. ما كان في البداية شعور التزام تجاه ألمانيا والاتحاد والمنتخب، أصبح الآن بالنسبة لي ومنذ فترة طويلة رغبة شخصية».
بالنسبة لأندرياس ريتيج، العضو في إدارة الاتحاد الألماني، فإن تمديد عقد فولر حتى نهاية كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يعد «إشارة إيجابية» تجاه المدرب ناجلسمان الذي «نرغب أيضاً في العمل معه على المدى الطويل».
ويرتبط ناجلسمان الذي كان المرشح الأفضل عند فولر لتولي المهمة خلفاً لفليك، مع الاتحاد بعقد حتى نهاية كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا على أرضها بين 14 يونيو و14 يوليو.
وأعلن الاتحاد عبر رئيسه بيرند نويندورف أن المفاوضات بشأن التمديد ستبدأ بعد النافذة الدولية في نهاية مارس، حيث فازت ألمانيا على فرنسا 2-0 وهولندا 2-1 ضمن استعداداتها للنهائيات.
ورشحت وسائل الإعلام المحلية ناجلسمان لإعادة تدريب بايرن ميونيخ الصيف المقبل، بعد فترة أولى بين عامي 2021 و2023، وذلك عقب نهائيات كأس أوروبا، وذلك خلفاً لتوماس توخيل الذي سيرحل عن الفريق البافاري الصيف المقبل.

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