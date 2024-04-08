حسم نقطتين إضافيتين من إيفرتون



لندن (أ ف ب)



حُسمت نقطتان إضافيتان من رصيد إيفرتون، بسبب خرقه القواعد المالية للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت لجنة مستقلة قررت حسم 10 نقاط من رصيد ايفرتون في نوفمبر الماضي، لخرقه القوانين، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تبين لها أن النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري، ثم تقلّصت العقوبة إلى 6 نقاط في فبراير الماضي بعد استئناف تقدّم به النادي الشمالي.

وبات رصيد إيفرتون 27 نقطة من 31 مباراة، في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط إلى المستوى الثاني.

وقال بيان لرابطة الدوري «البريميرليج»: «حسمت لجنة مستقلة نقطتين فورياً لإيفرتون، بسبب خرقه قواعد الربحية والاستدامة في الدوري للفترة المنتهية في موسم 2022-2023».

وأضاف «بعد استماع لثلاثة أيام الشهر الماضي، استمعت اللجنة إلى أدلة وحجج من النادي، فيما يتعلّق بمجموعة من العوامل المخفّفة المحتملة لانتهاكه المعترف به لـ16.6 مليون جنيه إسترليني».

وكان إيفرتون كشف عن خسائر بلغت 89.1 مليون جنيه «112 مليون دولار» لموسم 2023، في الحسابات المالية التي أعلن عنها الشهر الماضي.

وأظهرت الخسائر ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع موسم 2022 الذي أظهر خسارة بلغت 44.7 مليون جنيه.

وأعلن إيفرتون الفائز بلقب الدوري تسع مرات، والمشارك في المستوى الأول، من دون انقطاع منذ 1954، نيته استئناف القرار.