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الرياضة

«البايرن» يرفض «الرحيل المبكر» لتوخيل!

«البايرن» يرفض «الرحيل المبكر» لتوخيل!
8 ابريل 2024 20:07

 
ميونيخ (د ب أ)

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أكد ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني للشؤون الرياضية، أن المدرب توماس توخيل سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم، رغم استمرار تراجع النتائج. وخسر بايرن ميونيخ بشكل عملي الصراع على لقب «البوندسليجا» لمصلحة باير ليفركوزن، بعد خسارتين متتاليتين أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم.
وستكون الفرصة الأخيرة أمام بايرن ميونيخ لحصد لقب هذا الموسم، من خلال دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي مع مضيفه أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية، على أن تقام مباراة الإياب في ميونيخ الأسبوع المقبل.
وأعلن البايرن قبل أسابيع عدة أنه سينهي التعاقد مع توخيل في نهاية الموسم بالتراضي بين الطرفين، لكن إبيرل كرر التأكيد قبل السفر إلى لندن، على أنه لن يكون هناك رحيل مبكر للمدرب.
وأوضح إبيرل «لا أعرف ما الذي من المفترض أن يحدث حال عدم وجوده حتى نهاية الموسم».
وبشأن العلاقة بين المدرب والفريق والنادي، قال إبيرل «لو كان قد شيء قد تحطم، لكان علينا التفكير في الأمر».
وأوضح إبيرل أنه لم يكن لديه مثل هذا الانطباع خلال الأسابيع الخمسة التي تلت توليه المنصب، وشدد على أن توخيل في قمة التركيز، ويعمل بذهن صافٍ قبل مواجهة أرسنال، مضيفاً «نحن جميعاً في مركب واحد».

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
توماس توخيل
دوري أبطال أوروبا
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