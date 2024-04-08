إليوت: من يقول أن ليفربول لا يستطيع؟



لندن (د ب أ)

لم يفقد هارفي إليوت لاعب ليفربول الأمل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، في ختام مسيرة المدرب الألماني يورجن كلوب مع الفريق، رغم فقدان صدارة الترتيب بعد التعادل مع مانشستر يونايتد.

وقال إليوت في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» «لا يمكننا أن نفكر في الفرق الأخرى، ونراقب نتائجها، ونبني مستوانا عليها، بل يجب أن نواصل بأنانية والاستمرار في الحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف «نحن في أفضل وضع ممكن لتحقيق ذلك بفضل الدعم القوي لجماهيرنا في كل مباراة حتى نهاية الموسم، ولدينا أيضاً فريق جيد، فمن يقول أننا لا نستطيع؟».

وتابع لاعب ليفربول «علينا الاستمرار في التعامل مع كل مباراة على حدة، والتعافي بدنياً وذهنياً بشكل جيد، ستكون النهاية صعبة، لكن علينا الاستمرار في مشوارنا».

وعن التعادل مع مانشستر يونايتد 2-2 في ملعب أولد ترافورد، ختم هارفي إليوت تصريحاته قائلاً: «نقطة أفضل من لا شيء، أردنا بالطبع الفوز وجني النقاط الثلاث، لكن النقطة أفضل من الخسارة».

ويعتلي أرسنال قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 71 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن ليفربول، وخلفهما مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 70 نقطة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أعلن أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري رغم سريان تعاقده، وذلك بداعي فقدانه الطاقة والشغف اللازم للاستمرار.