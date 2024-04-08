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الرياضة

سائق فيراري يرفض «الاستسلام المبكر»

سائق فيراري يرفض «الاستسلام المبكر»
8 ابريل 2024 20:58

 
لندن (د ب أ) 

 

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يرفض السائق الإسباني كارلوس ساينز رفع راية الاستسلام مبكراً في موسم سباقات «الفورمولا-1»، قائلاً إنه ليس لديه ما يخسره في موسمه الأخير مع فريق فيراري.
وفاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بجائزة اليابان الكبرى، ليحقق لقبه الثالث في أول أربعة سباقات من الموسم الحالي، ليصبح الأقرب للتتويج باللقب في نهاية الموسم.
وكان عطل في الفرامل تسبب في انسحاب فيرستابن مبكراً من سباق جائزة أستراليا في الشهر الماضي.
أما الإسباني ساينز، فقد غاب عن سباق الجائزة الكبرى في السعودية، بسبب إصابته بالزائدة الدودية، واحتل المركز الثالث في سباق اليابان خلف ثنائي ريد بول، فيرستابن وسيرجيو بيريز، علماً بأنه يتبقى 20 سباقاً على انتهاء الموسم الجاري الأطول في تاريخ مواسم «الفورمولا-1».
وقال ساينز، في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «بالتأكيد لديهم (ريد بول) الأفضلية في الثلث الأول من الموسم، حتى نفوز بجائزة أو جائزتين، مما يؤهلنا لمنافستهم بشكل أفضل».
وتابع «إذا نجحنا في ذلك، ربما يكون قد فات الأوان، لذا سنكون بحاجة لمزيد من القوة، لأن فريق ريد بول لا يرتكب الكثير من الأخطاء».
وتابع السائق الإسباني «للأسف فاتني سباق، وهو ما يكلفني ويكلف الفريق كثيراً في المنافسة على اللقب، ولكن في الوقت نفسه سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا».
وختم ساينز تصريحاته «ليس لدينا ما نخسره، خاصة أنه عامي الأخير مع فيراري». ويترك كارلوس ساينز مقعده في فيراري للسائق البريطاني لويس هاميلتون اعتباراً من العام المقبل، حيث ينتقل بطل العالم سبع مرات من مرسيدس ليزامل تشارلز لوكلير.
ويعد سباق جائزة الصين هو المرحلة القادمة من موسم «الفورمولا-1»، حيث تستضيف حلبة شنغهاي أول سباق جائزة كبرى منذ عام 2019.

اليابان
الصين
الفورمولا-1
فيراري
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