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الرياضة

أوجيه يتأهل للقاء ألكاراز

أوجيه يتأهل للقاء ألكاراز
8 ابريل 2024 21:00

 
موناكو (أ ف ب)

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ضمن الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم مكاناً في الدور الثاني لدورة مونتي كارلو للماسترز في التنس لمواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثاً عالمياً، عقب فوزه على الإيطالي لوكا ناردي 6-2 و6-3 في الدور الأول.
وهيمن أوجيه-الياسيم على اللقاء حاصداً فوزه الثاني فقط في خمس مباريات بمقر إقامته مونتي كارلو.
وقال أوجيه-الياسيم بعد اللقاء «ليست بطولة الماسترز، حيث حظيت بالنجاح الأكبر على الإطلاق، لكنها بداية جيدة للأسبوع".
ويتفوّق الكندي على منافسه المقبل ألكاراز 3-2 في خمس مواجهات سابقة بينهما، لكنّها ستكون المرة الأولى التي يلتقيان بها على أرضية ترابية.
من جهته، أعفي ألكاراز من خوض الدور الأول، لكنه اكتفى بتدريبات خفيفة، حيث يستمر في ارتداء ضمادة على ساعده الأيمن.
ولم يحقق ألكاراز حامل لقب بطولتين كبريين أي فوز بعد، في تاريخ مشاركاته بدورة مونتي كارلو، إذ خسر المباراة الافتتاحية لعام 2022، قبل أن ينسحب من نسخة العام الماضي.
من جهته، فاز البلغاري جريجور ديميتروف التاسع على فالنتان فاشيرو من موناكو 7-5 و6-2.
وكان بيريتيني تُوج بأول ألقابه منذ عامين بإحرازه دورة مراكش المغربية.
وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني عشر الدور الثاني، دون أن تستكمل المباراة، بعد انسحاب منافسه الصربي لاسلو دجيري بداعي الإصابة.
وكان تسيتسيباس متقدماً 6-2 و3-2 قبل توقف المباراة، إثر معاناة اللاعب الصربي من آلام في ذراعه.

التنس
موناكو
مونتي كارلو
كارلوس ألكاراز
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