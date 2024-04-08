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الرياضة

جنابري: مباراة البايرن وأرسنال «حياة أو موت»

جنابري: مباراة البايرن وأرسنال «حياة أو موت»
8 ابريل 2024 21:02

 
برلين (د ب أ)

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بدا سيرج جنابري لاعب بايرن ميونيخ سعيداً ومتحمساً للقاء معلمه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، قائلاً، إن الفريق اللندني سيكون أحد القوى الكبيرة في أوروبا خلال المستقبل القريب.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن جنابري تزامل مع أرتيتا مدرب أرسنال الحالي تحت قيادة الفرنسي المخضرم أرسين فينجر، وذلك بعد انضمامه للفريق اللندني في عام 2012 ببلوغه 16 عاماً.
ويرتبط اللاعب الألماني الدولي بذكريات رائعة، عندما يعود إلى ملعب الإمارات لخوض مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.
وتحدث جنابري عن أرتيتا في حديث عبر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ على الإنترنت قائلاً «لقد أصبح أرتيتا منغمساً للغاية في مهام عمله مدرباً، ولقد كان لاعباً بخبرة كبيرة، وكان قائد الفريق عندما كنت بصفوف أرسنال، وكان يتحدث مع الجميع كثيراً، وكان وجوده مفيداً للعناصر الشابة في ذلك الوقت، وساعدنا بنصائح مستمرة، حتى نحافظ على تركيزنا، ونقدم أفضل ما لدينا».
وقال جنابري «أرسنال فريق قوي والاحتمالات 50%، فهم رائعون على ملعبهم، بفضل مساندة قوية من جماهيرهم ستكون المهمة صعبة بين فريقين يتسمان بالقوة».
وشدد اللاعب الألماني «ستكون مباراة حياة أو موت، والتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا سيمنحنا دفعة كبيرة، فهو هدف كبير، وأتطلع لهذه المباراة، وأنا سعيد للغاية بالعودة إلى هناك مجدداً بعد ما يقرب من ثماني سنوات».
ووصف جنابري «28 عاماً» قراره بالرحيل عن أرسنال بأنها «خطوة جريئة وكبيرة على المستوى الشخصي والاحترافي، خاصة أنه غادر ببلوغه 16 عاماً.
وأتم جنابري تصريحاته «تشرفت باللعب لفريق مثل أرسنال، وبالطبع تذبذب أدائي صعوداً وهبوطاً، لكنني استمتعت بتجربتي في أرسنال، وتعرفت على الكثير من الأشخاص الرائعين، وفي النهاية رحيلي كان القرار الصحيح».
وشارك جنابري في 10 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي لكرة القدم بقميص أرسنال، وقضى فترة إعارة غير ناجحة مع وست بروميتش ألبيون، قبل أن يعود إلى ألمانيا ليرتدي قميص فيردر بريمن في 2016، وبعدها بعام انتقل إلى بايرن ميونيخ.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
أرسنال
سيرجي جنابري
ميكيل أرتيتا
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