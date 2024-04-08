فيرنر يريد «الانتقال النهائي»



لندن (د ب أ)



يتطلع المهاجم الألماني تيمو فيرنر المعار لتوتنهام إلى نهاية الموسم الجاري، أن ينتقل للفريق اللندني بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وصرح فيرنر عبر قناة سكاي سبورتس البريطانية، بعد فوز توتنهام على نوتنتجهام فورست بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «أحب الأجواء هنا»، مشيداً بالفريق وأسلوب لعبه المباشر والسريع.

وقدم فيرنر أداءً متواضعاً على مدار موسمين بقميص تشيلسي بين عامي 2020 و2022، قبل أن يعود إلى لايبزج الألماني، ومع ذلك جلس المهاجم الألماني على مقاعد بدلاء لايبزج لفترات طويلة لينتقل إلى توتنهام في يناير الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويملك توتنهام خياراً لشراء تيمو فيرنر بشكل نهائي مقابل 18 مليون يورو «5. 19 مليون دولار».

ورغم أن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، أكد أن القرار لم يحسم بعد بشأن شراء فيرنر، لكنه أشاد بالمهاجم الألماني في أكثر من مناسبة، وأكد عقب المباراة أنه مصدر تهديد دائم للمنافسين.

وسجل فيرنر هدفين مع ثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتسبب بتمريرته العرضية في هدف ذاتي منح توتنهام التقدم مبكراً ضد نوتنجهام فورست ليصعد الفريق اللندني إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويأمل فيرنر أيضاً أن يستعيد مستواه مع توتنهام ليضمن له مكاناً في قائمة منتخب ألمانيا التي ستخوض بطولة أمم أوروبا في الصيف المقبل.