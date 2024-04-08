الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرنر يريد «الانتقال النهائي»

فيرنر يريد «الانتقال النهائي»
8 ابريل 2024 21:06

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ناجلسمان يرفض زيادة «الغاضبين»!
فولر يمدد عقده مع «المانشافت»


يتطلع المهاجم الألماني تيمو فيرنر المعار لتوتنهام إلى نهاية الموسم الجاري، أن ينتقل للفريق اللندني بشكل نهائي في الصيف المقبل.
وصرح فيرنر عبر قناة سكاي سبورتس البريطانية، بعد فوز توتنهام على نوتنتجهام فورست بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «أحب الأجواء هنا»، مشيداً بالفريق وأسلوب لعبه المباشر والسريع.
وقدم فيرنر أداءً متواضعاً على مدار موسمين بقميص تشيلسي بين عامي 2020 و2022، قبل أن يعود إلى لايبزج الألماني، ومع ذلك جلس المهاجم الألماني على مقاعد بدلاء لايبزج لفترات طويلة لينتقل إلى توتنهام في يناير الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
ويملك توتنهام خياراً لشراء تيمو فيرنر بشكل نهائي مقابل 18 مليون يورو «5. 19 مليون دولار».
ورغم أن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، أكد أن القرار لم يحسم بعد بشأن شراء فيرنر، لكنه أشاد بالمهاجم الألماني في أكثر من مناسبة، وأكد عقب المباراة أنه مصدر تهديد دائم للمنافسين.
وسجل فيرنر هدفين مع ثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتسبب بتمريرته العرضية في هدف ذاتي منح توتنهام التقدم مبكراً ضد نوتنجهام فورست ليصعد الفريق اللندني إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويأمل فيرنر أيضاً أن يستعيد مستواه مع توتنهام ليضمن له مكاناً في قائمة منتخب ألمانيا التي ستخوض بطولة أمم أوروبا في الصيف المقبل.

ألمانيا
تيمو فيرنر
توتنهام
تشيلسي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد
اليوم 19:27
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
الأخبار العالمية
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
اليوم 19:21
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
اليوم 19:19
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
اليوم 19:18
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
الأخبار العالمية
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©