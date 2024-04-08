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مصر تطلب التحقيق في «واقعة الاعتداء»

مصر تطلب التحقيق في «واقعة الاعتداء»
8 ابريل 2024 21:23

 
القاهرة (د ب أ)

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طالب اتحاد الكرة المصري من الاتحاد الأفريقي «الكاف» بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الحكم المصري محمد معروف، خلال قيادته لمواجهة نهضة بركان المغربي وأبوسليم الليبي، في إياب دور الثمانية من كأس الكونفدرالية.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أنه يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي، خلال مباراته أمام نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية.
وطالب اتحاد الكرة المصري في خطابه بالتحقيق في واقعة الاعتداء، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة المصري في الاتحاد الأفريقي، فيما يخص حماية حكامه، والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، خاصة أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في البطولة الكونفدرالية التي تعد إحدى أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.

مصر
الاتحاد الأفريقي
كأس الكونفدرالية الأفريقية
ليبيا
المغرب
نهضة بركان
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