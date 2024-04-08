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الرياضة

أتلتيكو يفتقد «المهاجم القاتل»!

أتلتيكو يفتقد «المهاجم القاتل»!
8 ابريل 2024 21:27

 
مدريد (أ ف ب)

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يغيب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي عن فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بوروسيا دورتموند الألماني بسبب الإصابة، وفقاً لما كشفه النادي.
ويحلّ دورتموند ضيفاً في ميتروبوليتانو الأربعاء، لكن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سيفتقد لخدمات مهاجمه البالغ 30 عاماً بسبب إصابة عضلية في قدمه اليسرى.
ولم يحدد أتلتيكو مدة غيابه، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنّه قد يغيب لثلاثة أسابيع، بما يعني غيابه منطقياً عن لقاء الإياب المقرر في 16 الحالي في ألمانيا.
وكان ديباي سجّل هدفاً قاتلاً لأتلتيكو في لقاء الإياب من الدور ثمن النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في الدقيقة 87 بعد دخوله بديلاً، ليأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين، قبل أن يحسم أتلتيكو تأهله بركلات الترجيح.

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
ممفيس ديباي
دورتموند
إنتر ميلان
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