«عجمان الرياضية» تحتفي بنجاح «الرمضانية»

عجمان (الاتحاد)

أقامت اللجنة المنظمة العليا للنسخة الرابعة من الدورة الرياضية الرمضانية لحكومة عجمان، التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حفلاً لتكريم فرق العمل وأعضاء اللجان العاملة الذين شاركوا في تنظيم الدورة الرياضية، التي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي، وحظيت بإقبال جماهيري لافت من مختلف فئات المجتمع.

وأقيمت الاحتفالية في مركز عجمان الإبداعي بحضور عبدالعزيز عبدالله نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ومدير الدورة، والذي أكد أن النجاحات التي تحققت في الدورة جاءت انطلاقاً من دعم وتوجيهات ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وعبّر عبد العزيز عبد الله عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها جميع أعضاء اللجنة المنظمة وفرق العمل، التي أسهمت في إنجاح الحدث تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً بشهادة كل المشاركين في الدورة.

وشمل التكريم صفية محمد المحرزي، المدير الإداري للجنة العليا، ومحمد عبدالله الكعبي، مدير اللجنة الإعلامية، وكلثم عباس المندوس، عضو اللجنة العليا، وريم علي العليلي، عضو اللجنة العليا، وشيخة جمعة الزعابي، عضو اللجنة العليا، وسالم خلفان العبري، مدير بطولة كرة القدم، ومشرف الألعاب الشعبية، وسلطان داوود الرميثي، مدير سباق الدراجات الهوائية، وأحمد حسن، مدير اللجنة المالية واللوجستية، بالإضافة إلى جمال الجناحي، مدير سباق الجري ومشرف بطولة التحدي. وتم تكريم ناصر بن ضحي، مدير بطولة الرماية، وحسين عباس محمد، مدير كرة الطائرة الشاطئية، وفارس عبدالعزيز المندوس، مدير بطولة البادل تنس، ونورة عبدالله، مشرفة برنامج اللياقة البدنية للسيدات، وعبدالله البلوشي، مدير فريق فرسان زايد التطوعي، ومحمد صادق وجداني، مدير بطولة الكرة الطائرة، ومحمد كمال، مشرف اللجنة اللوجستية، وأحمد السيد الصافي، مشرف لجنة الإعلام، إلى جانب تكريم جميع فرق العمل وأعضاء اللجان المنظمة.

11 فعالية

تضمنت الدورة 11 فعالية، هي كرة القدم وتُوج بلقبها فريق هيئة النقل، وبطولات الكرة الطائرة الشاطئية والبادل تنس والألعاب الشعبية التي فاز بها فريق الإدارة العامة للدفاع المدني، وبطولة كرة السلة التي ظفر بها فريق «إيجلز»، إلى جانب فعاليات سباق الدراجات الهوائية وسباق الجري وبطولة الرماية وألعاب التحدي ويوم زايد للعمل الإنساني وبرنامج اللياقة البدنية للنساء.



