«سلة الراقي» تُتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية

علي معالي (الشارقة)

حصد البطائح المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في دوري كرة السلة، وجاء تتويج «الراقي» على حساب الشارقة، بالفوز 80-75 في مباراة الإياب.

وسبق أن أحرز الفريق الميدالية البرونزية مع المدرب المصري إمام عبدالبديع «ميشو» الذي تولى تدريب البطائح 4 مواسم، ثم جاء الإنجاز الجديد على يد المدرب المواطن بدر إبراهيم الذي قاد «الراقي» للموسم الثاني على التوالي.

قام بتتويج «الراقي» علي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المسابقات، وداوود التميمي، رئيس لجنة الحكام، وبحضور حمد بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وأعضاء مجلس الإدارة.

قدم «الراقي» و«الملك» مباراة كبيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى لحظاتها الأخيرة، لرغبة البطائح في تعويض فارق النقاط الأربع التي تفوق بها الشارقة في مباراة الذهاب «100- 96».

انتهى الربع الأول لمصلحة الشارقة 20- 14، واستطاع البطائح التفوق في الربع الثاني 26- 17، وتقاسم الفريقان الربع الثالث 22-22، وجاء الربع الرابع والأخير أكثر إثارة ومتعة من الجانبين، «الراقي» يرغب في تعويض النقاط الأربعة، و«الملك» يبحث عن الإقتراب أكثر، لكي يتم الاحتكام إلى عدد النقاط، ولكن رغبة المدرب المتألق هذا الموسم بدر إبراهيم نجحت في قيادته للاعبين لحسم المباراة بفارق 5 نقاط، ليحقق الفريق الإنجاز، ويفرض نفسه منافساً قوياً على المراكز الأولى ببطولة الدوري، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي وسالم الزعابي وحمزة عباس، وراقبها الدولي داوود التميمي.

وبعد الانتهاء من الدوري بالنسبة للفريقين، واحتلال الشارقة للمركز الرابع، شاءت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أن يلتقي الفريقان مجدداً في أول مباراة لهما بالبطولة التي تقام من 9 مايو المقبل وحتى الأول من يونيو، وتقام بنظام الذهاب والإياب، والفائز من لقاء «الراقي» و«الملك» يلتقي مع الظفرة في دور الثمانية، والمتأهل بعد ذلك يلعب مع شباب الأهلي، بطل الدوري خلال الموسم الماضي، في نصف النهائي.