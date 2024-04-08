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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الرابع في «باريس روبيه»

«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الرابع في «باريس روبيه»
9 ابريل 2024 02:14

باريس (وام)

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أنهى فريق الإمارات للدراجات سلسلة سباقات «كوبلد كلاسيكس» بأداء متميز، بعدما حقق الدراج نيلز بوليت المركز الرابع في سباق «باريس روبيه» بفرنسا.
وظل بوليت في مقدمة السباق، إلى جانب تيم ويلينز الذي ظهر للمرة الأولى، وتقدم الدراج الألماني بشكل واضح نحو المقدمة، إلى جانب ستيفان كونج من «جروباما إف دي جيه»، وجياني فيرميرش من «ألبيسن ديسينيوك» بطول 80 كلم، ثم تأخرا قليلاً، قبل وقت قصير من انطلاقة فان دير بويل التي حققت له الفوز قبل نهاية السباق بنحو 60 كلم.
وقال بوليت «كان الشعور متميزاً أثناء قيادة الدراجة في السباق، عندما قام فان دير بويل بانطلاقته، تأخر فريق ألبيسين قليلاً، ووجدت نفسي بين دراجين متميزين، ولم أستطع تحقيق أفضل من المركز الرابع، لكن بشكل عام أعتقد أن فريقنا له أن يفخر بمستوانا خلال هذه السباقات الكلاسيكية».
كان الدراج خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية قد أحرز اللقب العام في أحد أكبر انتصاراته خلال مسيرته في سباق إتسوليا باسك كونتري بإسبانيا.
وخاض فريق الإمارات المنافسة بأوراقه المميزة على الحلبة الجبلية بطول 137 كيلومتراً، بدءاً وانتهاءً في إيبار، ووصل أيوسو خلالها إلى وضع متقدم استفاد فيه من الكيلومترات الأخيرة وحقق الفوز الـ21 للفريق هذا الموسم.
وبدأ السباق بصورة إيجابية بعد التأكيدات الطبية بعدم حاجة جاي فاين دراج فريق الإمارات إلى إجراء جراحة بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة الرابعة، وأدى إلى إصابة العديد من المرشحين للفوز وخروجهم من السباق.
وقال الدكتور أدريان روتونو، المدير الطبي لفريق الإمارات «بعد فحص صور الرنين المغناطيسي، وإجراء التقييم السريري النهائي، ليس هناك أي حاجة لإجراء جراحة لجاي؛ لأن الكسور مستقرة بدرجة كافية ولا تستدعي التصحيح الجراحي».
وعبر الدراجان معاً خط النهاية، حيث حقق أيوسو الفوز الشامل، بينما ضمن رودريجيز الفوز بالمرحلة. وقال أيوسو «تمكنت من تحقيق أول فوز لي في سباق طواف العالم في إقليم الباسك، وأتوجه بالشكر لزملائي في الفريق، وأعتقد أننا لعبنا في السباق بشكل مثالي من البداية إلى النهاية، وتضافرت جهودنا جميعاً لوضع فريق تريك تحت الضغط من خلال انطلاق الدراجين ثم لحاقي بهم في النهاية».

باريس
فريق الإمارات للدراجات
فرنسا
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