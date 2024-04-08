أرتيتا: سؤال رائع لن أجيب عليه!



لندن (رويترز)



يسعى أرسنال الذي يقدم مستويات رائعة مؤخراً لتصحيح المسار، عندما يواجه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً «الثلاثاء»، لكنه يخشى وجهاً مألوفاً يعشق هز شباك النادي الإنجليزي.

وفاز بايرن ميونيخ بمباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر بنتيجة 5-1 في آخر مرة التقى الفريقان بالمسابقة عام 2017، وهي نتيجة مذلة أبرزت تراجع أرسنال.

وعاد أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويحقق نجاحاً ملحوظاً، إذ وصل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، بينما ينافس حالياً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل تألقه حالياً بينما يعاني بايرن، سيواجه أرسنال منافسه الفائز 6 مرات بدوري الأبطال، وهو المرشح الأوفر حظاً لمواجهة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد.

لكن رؤية هاري كين مهاجم توتنهام السابق في صفوف البايرن ستكون مصدر قلق لجماهير الفريق المضيف.

وسجل كين رقماً قياسياً بلغ 14 هدفاً في 19 مباراة قمة بين أرسنال وتوتنهام، وسيكون قائد منتخب إنجلترا متحمساً لإسقاط منافس فريقه السابق والمتصدر الحالي للدوري الإنجليزي.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال للصحفيين «عندما تنظر إلى أرقامه خلال السنوات العشر الماضية فهي لا تصدق، يمكنه التسجيل بعدة طرق مختلفة، ولديه مجموعة لاعبين من حوله يصنعون له فرص التسجيل، لكنه ليس وحده فقط بل هناك 10 لاعبين آخرين معه في الفريق، ونعرف القدرات الفردية لهؤلاء اللاعبين، ونعرف القدرات التي يتمتع بها كين تحديدا، العمل الجماعي هو الخيار الأمثل لمنع حدوث أي مشاكل».

ورغم أن أرسنال قد يكون على بُعد سبع مباريات فقط من الفوز بلقبه الأول منذ 20 عاماً بالدوري الإنجليزي، فإن بايرن لم يظهر بمستواه المعتاد في الدوري الألماني، ويبتعد بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر الدوري المحلي.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيسأل تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن عن كيفية التغلب على بايرن، التزم أرتيتا الصمت.

وقال المدرب الإسباني «سؤال رائع لكنني لن أجيب عنه!».

وسيرحل المدرب توماس توخيل عن بايرن بنهاية الموسم الجاري، لكن رغم المشاكل الحالية، فإن أرتيتا معجب إلى حد كبير بالمدرب الألماني الذي فاز بدوري الأبطال مع تشيلسي.

وقال أرتيتا «إنه فريق كبير، أنا معجب جداً بتوماس، الطريقة التي يجهز بها الفرق التي يتولى تدريبها، والطريقة التي يلعب بها، والطريقة التي ينقل بها فريقه الكرة، لقد تعلمت الكثير منه».

لكن المدرب الإسباني لا يركز كثيراً على أداء البايرن المخيب للآمال في الدوري، مشيراً إلى أنه لا يزال منافساً صعباً.

وقال أرتيتا عن مستوى بايرن في الخسارة أمام هايدنهايم بالدوري الألماني مطلع الأسبوع «كرة القدم بيئة تنافسية، والاستمرارية صعبة جداً، هذا يمكن أن يحدث لأي فريق».

ولن يكون لدى بايرن أي مشجع في ملعب الإمارات غداً الثلاثاء بسبب عقوبة على الفريق بعد إلقاء الألعاب النارية في الدور السابق ضد لاتسيو، ودعا أرتيتا جماهير الفريق المضيف إلى جعل الأجواء حماسية ومثيرة.

وأضاف أرتيتا «ملعب ممتلئ! هذا يعني الكثير من العاطفة والمشاعر، لم تتح لنا هذه الفرصة منذ 15 عاماً، وهذا يوضح كم ستكون هذه المباراة مميزة بالنسبة لنا».