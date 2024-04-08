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الرياضة

جيسوس يرفض مقارنته بأفضل هداف!

جيسوس يرفض مقارنته بأفضل هداف!
8 ابريل 2024 23:09

 
لندن (د ب أ)

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يرى البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي، أنه ليس من العدل مقارنة قدراته التهديفية بأفضل هداف في العالم هاري كين.
وسجل جيسوس ثمانية أهداف فقط مع أرسنال هذا الموسم، حيث يفضل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا غالباً الدفع به في مركز الجناح.
وجاء حديث جيسوس قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع أرسنال ببايرن ميونيخ الألماني غداً الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
ويشعر جيسوس أنه يقدم صفات بديلة للمهاجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل 38 هدفاً لبايرن ميونيخ الألماني على مستوى المسابقات كافة هذا الموسم، والقناص النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم مانشستر سيتي.
وقال جيسوس: «حتى لو أنني ألعب في المركز نفسه الذي يلعبان به في كل مرة، أعتقد أنه ليس من العدل إجراء مقارنات، لأننا نوعية مختلفة من اللاعبين».
وأضاف «لا يرغب الكثيرون في متابعة اللعبة بهذه الطريقة، لقد لعبت هذا الموسم في مركز الجناح في 40% ربما من المباريات».
وأوضح «الناس ترغب فقط في معرفة النتيجة، وإذا سجلت أم لا، هذه هي كرة القدم اليوم». وأشار مهاجم منتخب البرازيل «الناس تتطلع إلى الإحصائيات، ليس معي فقط لكن مع المهاجمين كافة، لن أتذمر أبداً أو أقارن مع شخص آخر، سأحاول دائماً العمل، والجميع هنا يعرفون إمكانات هاري كين، بالنسبة لي على المستوى الشخصي هو أفضل هداف في العالم».
وختم بالقول «من الرائع اللعب أمام هذه النوعية من اللاعبين، بالطبع نريده الإبقاء عليه كامناً، ثم نحاول الفوز بالمباراة».

 

دوري أبطال أوروبا
أرسنال
بايرن ميونيخ
جيسوس
هاري كين
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