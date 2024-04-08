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الاتحاد إلى نهائي «السوبر السعودي»

الاتحاد إلى نهائي «السوبر السعودي»
8 ابريل 2024 23:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم التي تقام في أبوظبي، بفوزه على الوحدة 2 -1 في «المربع الذهبي».
وكتب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس السوبر، بعد هدفه المبكر في شباك الوحدة، بعد مرور 55 ثانية فقط من بداية المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2013، وحطم بنزيمة رقم الكونغولي دوريس سالومو، والذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر، حيث سجله في الثانية 75 من مباراة الفتح والاتحاد في النسخة الأولى عام 2013، والتي حسمها الفتح بالفوز 3 -2.
وأكد المغربي عبد الرزاق حمد الله فوز الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم رد حسين أحمد العيسى بالهدف الوحيد للوحدة في الثواني الأخيرة.

الإمارات
أبوظبي
السعودية
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كريم بنزيمة
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