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الرياضة

800 % زيادة في «العوائد التسويقية» لـ «السوبر السعودي» في أبوظبي

800 % زيادة في «العوائد التسويقية» لـ «السوبر السعودي» في أبوظبي
8 ابريل 2024 23:51

 
الرياض (د ب أ)

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حققت بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم عوائد تسويقية هي الأعلى، منذ انطلاق البطولة قبل 11 عاماً.
ووفقاً لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، سجلت كأس السوبر السعودي عوائد تسويقية بنسبة نمو بلغت 800% عن النسخة الأخيرة التي تستضيفها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهي الأعلى منذ انطلاقة «السوبر السعودي» للمرة الأولى عام 2013.
وأكد الاتحاد السعودي أن هذه القفزة التاريخية في العوائد التسويقية تأتي تتويجاً للشراكة الناجحة بين الاتحاد السعودي والقطاع الخاص ممثلًا بالذراع التسويقية «اس ام سي»، وذلك وفق استراتيجية مدروسة وخطط تسويقية طويلة المدى تحظى بأفضل النظم المدعمة بالخبرات التي أتاحت الكثير من الخيارات التسويقية لتهيئة بيئة جاذبة أمام المستثمرين، وجلب الفرص المتنوعة لهذه البطولة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل، إن العديد من العوامل تجمعت من أجل تحقيق هذه القفزة القياسية على مستوى عوائد «السوبر»، من بينها جودة مسارات العمل التسويقي والخطط المدروسة للاستفادة من إمكانات الكرة السعودية وشعبيتها وتنافسيتها العالية مع مشاركة أبرز النجوم المحلين والعالميين، وهو ما رفع من تنافسية البطولة وجاذبيتها وحقق الكثير من الشراكات الاستثنائية.
وأضاف المسحل أن كأس السوبر السعودي باتت منصة تسويقية دولية للتعريف بالمملكة ثقافياً وسياحياً، وأصبحت منتجاً استثمارياً جاذباً للكثير من الجهات في المملكة وتستقطب أسواقاً جديدة محلياً وعالمياً.

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