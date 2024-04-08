الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»

الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
9 ابريل 2024 00:32

رضا سليم وعلي معالي (عجمان) و(الشارقة)
حقق الوصل الفوز الثامن على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما تغلب على عجمان بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة 48، ويوسع الفارق بينه وبين «الوصيف» شباب الأهلي إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 17.
سجل هاريس سيفيروفيتش الهدف الأول للوصل بالدقيقة 20، وهو الهدف الثامن له بالدوري هذا الموسم، ونجح الكوري سيونج هيون في تسجيل الهدف الثاني لـ«الإمبراطور» بالدقيقة 43، وهو الهدف الثالث له بالدوري هذا الموسم، فيما أضاف فابيو ليما الهدف الثالث من ركلة جزائية بالدقيقة 51 وهو الهدف 12 له بالدوري هذا الموسم، ليبتعد بفارق هدف خلف عمر خربين لاعب الوحدة المتصدر لقائمة الهدافين، وجاء الهدف الرابع عن طريق علي صالح بالدقيقة 62 من تمريرة سحرية من ليما بعدها سجل روكي هدف عجمان الأول بالدقيقة 66. 
وتعادل الشارقة مع الإمارات 3-3، في المباراة التي جرت بينهما على استاد الشارقة، ليرفع الملك رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الخامس، ويرفع الإمارات رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 13.
سجل أهداف الفريق الشرقاوي الكوري يو مين تشو هدفين في الدقيقتين 40 و59، وموسى ماريجا (64)، وسجل أهداف الإمارات الأردني نزار الرشدان (30)، وليثيري سيلفا (37) وإنييستا من ضربة جزاء (55)، وشهد الشوط الأول تفوقاً كبيراً من «الصقور»، حيث أنهاه لصالحه 2-1، وحفل الشوط الثاني بالعديد من الأهداف المثيرة، والتغييرات، خاصة في صفوف الشارقة.

أخبار ذات صلة
وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً
الإمارات.. المستضيف الأكبر والأهم في العالم تحتفل بعيد الفطر مع مقيمين وزائرين من 200 جنسية
الوصل
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد
اليوم 19:27
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
الأخبار العالمية
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
اليوم 19:21
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
اليوم 19:19
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
اليوم 19:18
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
الأخبار العالمية
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©