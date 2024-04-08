الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»

رضا سليم وعلي معالي (عجمان) و(الشارقة)

حقق الوصل الفوز الثامن على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما تغلب على عجمان بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة 48، ويوسع الفارق بينه وبين «الوصيف» شباب الأهلي إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 17.

سجل هاريس سيفيروفيتش الهدف الأول للوصل بالدقيقة 20، وهو الهدف الثامن له بالدوري هذا الموسم، ونجح الكوري سيونج هيون في تسجيل الهدف الثاني لـ«الإمبراطور» بالدقيقة 43، وهو الهدف الثالث له بالدوري هذا الموسم، فيما أضاف فابيو ليما الهدف الثالث من ركلة جزائية بالدقيقة 51 وهو الهدف 12 له بالدوري هذا الموسم، ليبتعد بفارق هدف خلف عمر خربين لاعب الوحدة المتصدر لقائمة الهدافين، وجاء الهدف الرابع عن طريق علي صالح بالدقيقة 62 من تمريرة سحرية من ليما بعدها سجل روكي هدف عجمان الأول بالدقيقة 66.

وتعادل الشارقة مع الإمارات 3-3، في المباراة التي جرت بينهما على استاد الشارقة، ليرفع الملك رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الخامس، ويرفع الإمارات رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 13.

سجل أهداف الفريق الشرقاوي الكوري يو مين تشو هدفين في الدقيقتين 40 و59، وموسى ماريجا (64)، وسجل أهداف الإمارات الأردني نزار الرشدان (30)، وليثيري سيلفا (37) وإنييستا من ضربة جزاء (55)، وشهد الشوط الأول تفوقاً كبيراً من «الصقور»، حيث أنهاه لصالحه 2-1، وحفل الشوط الثاني بالعديد من الأهداف المثيرة، والتغييرات، خاصة في صفوف الشارقة.