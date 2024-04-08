الهلال يتأهل لمواجهة الاتحاد على لقب «السوبر السعودي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل الهلال إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، بفوزه على النصر 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد محمد بن زايد، في نصف النهائي للحدث الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

وصعد «الزعيم» إلى نهائي البطولة، ليواجه الاتحاد يوم الخميس المقبل، بعد فوز «العميد» على الوحدة 2-1 في «نصف النهائي».

ورغم سيطرة النصر على الشوط الأول، وإهداره أكثر من فرصة للتسجيل، إلا أنه لم ينجح في التقدم.

في الشوط الثاني، عاد الهلال ليعاقب النصر على إهدار الفرص، وينجح سالم الدوسري إحراز الهدف الأول في الدقيقة 62، قبل أن يعزز مالكوم النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

حاول النصر العودة، إلا أن دفاع الهلال كان حاضراً، باستثناء كرة ساديو ماني في الدقيقة 99، سجل منها هدف تقليص الفارق، وأعتمد «الزعيم» على الهجمات المرتدة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لولا براعة حارس النصر، ليكتفي الهلال بالفوز 2-1، خاصة بعدما زادت المباراة صعوبة على «العالمي» عقب طرد رونالدو في الدقائق الأخيرة.