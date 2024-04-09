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الرياضة

الإنتر يلامس «السكوديتو العشرين»

الإنتر يلامس «السكوديتو العشرين»
9 ابريل 2024 10:06

 
روما (أ ف ب)

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قاد دافيدي فراتيزي فريقه إنتر ميلان إلى «فوز قاتل» على حساب مضيفه أودينيزي 2-1، بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع،، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجّل لاعب وسط المنتخب الإيطالي فراتيزي هدف الفوز لـ «النيراتزوري»، بينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ليحافظ فريق المدرب سيموني إنزاجي على صدارته للترتيب بفارق 14 نقطة.
من جهته، بقي أودينيزي في مركز متأخر، حيث يحتل المركز الخاسر عشر برصيد 28 نقطة، متقدماً بنقطتين فقط عن منطقة الخطر.
وقال فراتيزي لشبكة سكاي سبورت عقب نهاية المباراة «لا نعتقد بأننا فزنا باللقب بشكل مطلق بعد، لدينا مباريات أخرى لخوضها، ويجب أن نذهب ونفوز بها، وأنا سعيد جداً، إنه فوز كبير بالفعل تجاه ما نريد تحقيقه».
وأضاف «لا يمكنك أن تفوز بكل مباراة 4-0، من المهم أن تتمكن من الفوز بالمباريات الصعبة».
ويسير الإنتر بثبات نحو حسم فوزه بـ «السكوديتو» للمرة العشرين في تاريخه، والتي قد تتحقق رسمياً خلال اللقاء «الديربي الشهير» أمام جاره ميلان ثاني الترتيب بعد أسبوعين.
وليس بمقدور الإنتر إحراز اللقب فحسب، بل يستطيع أن يتجاوز الرقم القياسي بعدد النقاط في موسم واحد، والذي حققه يوفنتوس عام 2014 «102 نقطة».
ويملك انتر في رصيده حالياً 82 نقطة، ويستطيع أن يصل إلى النقطة 103، في حال فوزه بجميع مبارياته السبع المتبقية.

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