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رونالدو.. «الطرد 12»!

رونالدو.. «الطرد 12»!
9 ابريل 2024 10:09

أبوظبي (الاتحاد)

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تعرض الهداف البرتغالي «المخضرم» كريستيانو رونالدو للطرد للمرة الأولى مع النصر، خلال المواجهة أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بأبوظبي.
وأشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء في وجه رونالدو، إثر تعديه من دون كرة على مدافع الهلال علي البليهي.
وتلقى رونالدو البطاقة الصفراء مع نهاية الشوط الأول، إثر احتجاجه على الحكم، بسبب إلغاء هدف لزميله أوتافيو، لكن واقعة الاعتداء على البليهي، كلفته بطاقة حمراء مباشرة، في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 2-1.
وتعد البطاقة الحمراء هي الثانية عشرة في تاريخ رونالدو طوال مسيرته، وكانت جميعها خلال مسيرته مع الأندية التي احترف ضمن صفوفها، لكنه لم يسبق له الطرد، خلال مشواره مع منتخب بلاده.
وخلال تجربته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي من 2004 إلى 2009، حصل رونالدو على 4 بطاقات حمراء، فيما حصل على 6 بطاقات حمراء، خلال مسيرته مع ريال مدريد الإسباني بين 2009 و2018، كما حصل على بطاقة حمراء واحدة مع يوفنتوس الإيطالي.

 

الإمارات
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الهلال السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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