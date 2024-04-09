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الهلال.. «الأفضلية الثالثة»

الهلال.. «الأفضلية الثالثة»
9 ابريل 2024 10:19

 


أبوظبي (الاتحاد)

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نجح الهلال في التفوق على النصر للمرة الثالثة هذا الموسم، عندما تغلب عليه 2-1، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أبوظبي، حيث فاز في الأولى في الدوري السعودي 3-0، ثم في كأس موسم الرياض 2-0، كما يعد الفوز هو الثاني للهلال على النصر في «السوبر»، حيث تواجه الفريقان من قبل في البطولة مرتين، الأولى عام 2015 على ملعب «لوفتس رود» في لندن، خلال أول نسخة لكأس السوبر، وفاز الهلال 1-0، فيما فاز النصر في الثانية في 2020.
وتأهل الهلال لملاقاة الاتحاد في النهائي، ساعياً للتتويج باللقب الرابع في المسابقة، علماً أنه أكثر من تُوج باللقب «3 مرات» أعوام 2015,2018 و2021».

 

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