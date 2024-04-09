جيسوس: دفاع الهلال صعب على رونالدو!



أبوظبي (د ب أ)



أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً أمام النصر، بعدما فرض سيطرته في الشوط الثاني، وتمكن خلاله من تسجيل هدفين، وكان بإمكانه زيادة «الغلة».

وتغلب الهلال على النصر 1-2 في المباراة التي جرت بينهما في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعداً مع الاتحاد في النهائي مساء الخميس المقبل.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي، بعد نهاية المباراة، إنه توقع قيام النصر بتغيير طريقة لعبه، وبالفعل حدث ذلك، حيث كان الشوط الأول متساوياً بين الفريقين، قبل أن يفرض الهلال سيطرته في الشوط الثاني.

وعن طرد لاعب النصر كريستيانو رونالدو، قال جيسوس إنه سيظل أحد أهم لاعبي العالم، لكن الهلال يملك أفضل لاعبين في الدفاع، وهما كوليبالي وعلي البليهي، ومن الصعب اللعب أمامهما، مشيراً إلى أن كريستيانو لم يعتد في مسيرته على الهزائم، الأمر الذي قد يؤثر عليه على الجانب الذهني.