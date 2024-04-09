كاسترو: إنهم يستفزون «الدون»!



أبوظبي (د ب أ)



يرى البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، أن مواطنه كريستيانو رونالدو قائد الفريق لم يستحق الطرد في المباراة أمام الهلال، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي حسمها الهلال بالفوز 2-1.

وقال كاسترو إن الجميع شاهد عدة لقطات سابقة في الموسم، تم خلالها استفزاز رونالدو، مشيراً إلى أنه بعد رؤيته لبعض المشاهد من المباراة، فإن «الدون» لم يقم بشيء يستحق الطرد، لافتاً إلى أن لاعب الهلال قام بالتمثيل، على حد قوله.

وأعرب كاسترو عن دهشته من عدم ذهاب حكم المباراة لرؤية تقنية الفيديو «الفار» في واقعة الهدف الملغى الذي سجله أوتافيو قبل نهاية الشوط الأول، مشيراً إلى أن فريقه لعب الشوط الأول بطريقة مثالية، لكن في الشوط الثاني فقد اللاعبون التحكم في المباراة بالطريقة التي يريدها.

وأضاف: «كانت لدينا بعض الصعوبات في القيام بهجمات في الشوط الثاني، بينما الهلال استغل الفرص التي أتيحت له وسجل هدفين، كما أننا سمحنا لهم بالاستحواذ في الشوط الثاني، وكان ينقصنا إيجابية الشوط الأول».