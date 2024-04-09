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ناجلسمان يرفض زيادة «الغاضبين»!

ناجلسمان يرفض زيادة «الغاضبين»!
9 ابريل 2024 11:40

 
دوسلدورف (د ب أ)

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أكد يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أنه يفضل خوض فعاليات كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، بقائمة تضم 23 لاعباً، وسط تكهنات بشأن اتجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» لزيادة قوائم المنتخبات إلى 26 لاعباً، خلال البطولة القارية.
وقال ناجلسمان، «أعتقد أنه من الممكن ترك الباب مفتوحاً، من الممكن تحديد عدد أقصى بـ26 لاعباً، وكل طرف بإمكانه أن يقرر ما إذا كان يختار عدد أقل من اللاعبين».
ويفضل ناجلسمان وجود عدد أقل من اللاعبين في القائمة، حتى لا يوجد لديه عدد كبير من اللاعبين الغاضبين بفعل عدم المشاركة.
وأوضح مدرب منتخب ألمانيا «أنا بشكل عام أفضّل 23 لاعباً، لكن يمكنني أيضاً أن أتفهم كل الجدال الدائر بشأن قائمة تضم 26 لاعباً».
ويرى مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا أيضاً أنه من الأفضل وجود 23 لاعباً في قوائم المنتخبات الوطنية في «يورو 2024» ،ولا يختلف معه رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا في الرأي.
وصوت رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا لمصلحة زيادة عدد اللاعبين بالقوائم إلى 26 بدلاً من 23 لاعباً.
وفي يورو 2021 جرى زيادة قوائم المنتخبات إلى 26 لاعباً نتيجة أزمة جائحة كورونا. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» حصل «اليويفا» على دعم أغلب مدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة القارية، فيما يخص زيادة عدد اللاعبين بالقوائم. وكانت المنتخبات المشاركة في «يورو 2024» تستعد لاختيار 23 لاعباً بقوائمها للبطولة القارية التي تنطلق الصيف المقبل، لكن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا ألمح مؤخراً إلى أن بعض المدربين أبدوا رغبتهم في زيادة عدد اللاعبين بالقوائم إلى 26 لاعباً. وجرى مناقشة الأمر خلال ورشة عمل جرت على مدار يومين، بدءاً من يوم الاثنين في دوسلدورف، ووفقاً لـ «بي إيه ميديا» فإن أغلب مدربي المنتخبات الوطنية يساندون زيادة عدد اللاعبين بالقوائم.
وتنظر لجنة بطولات المنتخبات الوطنية بـ «اليويفا» هذا الملف، خلال اجتماعها 22 أبريل الجاري، قبل تصعيد الأمر إلى اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي.

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