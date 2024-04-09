جوارديولا يدعو «السيتي» لمعاقبة «الريال»



لندن (د ب أ)



طالب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، فريقه بمعاقبة ريال مدريد الإسباني، عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي مانشستر سيتي «حامل اللقب» مع ضيفه الريال، البطل التاريخي للمسابقة القارية التي تُوج بها 14 مرة، اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الثمانية للبطولة على ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبات هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يلتقي فيه الفريقان بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، حيث حقق الريال عودة مذهلة، ليفوز بنصف نهائي نسخة البطولة موسم 2021- 2022، لكن السيتي سرعان ما رد اعتباره، بعدما أطاح الفريق الملكي في الدور ذاته بالموسم الماضي للمسابقة.

وصرح جوارديولا في المؤتمر الصحفي «نفس المدربين يتواجهان مجدداً، لكن لدينا لاعبين جدداً، وهو ما ينطبق عليهم أيضاً، لذا ستكون المواجهة مختلفة تماماً».

أضاف جوارديولا «نمتلك ميزة بسيطة، وهي إقامة مباراة الإياب على ملعبنا، حيث نلعب بقوة، ونتمتع بثقة مذهلة، لكن يتعين علينا أن نلعب 90 دقيقة هنا».

أوضح مدرب «السيتي» في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «سيكون لاعبو الريال قادرين على الضغط المتقدم بشراسة وبقوة وخطورة كبيرة، الجميع يدرك نقاط قوتهم، إنهم يتمتعون بسرعة مذهلة».

وقال «لا يمكننا أن نأتي إلى هنا فقط لنفرض هيمنتنا على المباراة، ينبغي علينا أن نأتي إلى هنا لمحاولة إيذائهم، ومعاقبتهم، لجعلهم يشعرون بأننا هنا من أجل تسجيل الأهداف، هذا ما يجب علينا فعله».

واستدرك قائلاً، «لكننا نتحدث عن ريال مدريد، الذي لديه القدرة على السيطرة على العديد من جوانب المباريات، علينا أن نفرض أسلوبنا في اللقاء».

من جانبه، يشعر رودري، لاعب خط وسط «السيتي»، أن فريقه تعلم من تجاربه السابقة في اللعب ضد العملاق الإسباني، حيث قال «الآن نحن أكثر نضجاً، ولدينا خبرة في الفوز بالبطولة، هذا يمنحك المزيد من الهدوء على أرض الملعب».

وكشف الدولي الإسباني، الذي انضم إلى «السيتي» قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 «الآن نحن أكثر نضجاً، ولدينا خبرة في الفوز باللقب، لقد تعلمنا من أخطاء الماضي، وأعتقد أن لدينا المزيد من النضج، مما كنا عليه، عندما لعبنا معهم لأول مرة». يذكر أن الفائز من تلك المواجهة، يلتقي في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، وأرسنال الإنجليزي.