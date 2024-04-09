توخيل يحذر أرسنال من إيذاء «البايرن»!



لندن (د ب أ)



حذر توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، فريق أرسنال الإنجليزي، من أن الفريق البافاري «يريد أن يسبب لهم الألم» خلال لقاء الفريقين. ويحل بايرن ضيفاً على أرسنال على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم الموسم الباهت الذي يقدمه بايرن هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 16 نقطة خلف باير ليفركوزن الموجود على قمة الدوري الألماني «البوندسليجا» الآن، أكد توخيل أن فريقه قادر على إيذاء أرسنال، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً.

وقال توخيل، الذي خسر فريقه 2- 3 أمام مضيفه هايدنهايم في مباراته الأخيرة بـ «البوندسيليجا»، في مؤتمر صحفي «أرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي حالياً عن جدارة، كل البيانات تظهر ذلك، إنهم في حالة رائعة، وكانوا على أعلى مستوىو خلال الموسمين الماضيين، لذا فهو اختبار هائل بالنسبة لنا».

أضاف توخيل «هذا هو العام الثاني بالنسبة لهم الذي يلعبون خلاله على هذا المستوى العالي حقاً، لديهم الكثير من الطاقة في الملعبو ويمكنهم الاحتفاظ بها لفترة طويلة».

أوضح مدرب بايرن في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» ندرك نقاط قوتنا وكيف نريد أن نسبب لهم الألم، نعرف أن دوري الأبطال مسابقة نتمتع فيها بخبرة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية، نريد استغلالها لمصلحتنا».

وسبق لتوخيل أن تولى تدريب تشيلسي، حيث حل أرسنال بالمركز الخامس في أول موسم كامل له مدرب للفريق اللندني موسم 2021 -2022.

ونسب توخيل الفضل في تطور مستوى الفريق الملقب بـ «المدفعجية» لمدربه الإسباني ميكيل إرتيتا، الذي كان سبباً وراء وجوده في مراكز المقدمة حالياً، حيث قال، «لقد كان هناك تغيير كامل في ثقافة أرسنال منذ انضمام أرتيتا، ومن الواضح ما هو الطريق الذي أراد النادي أن يسير معه، وهم يحصدون ذلك الآن».

وقال إن بداية أرتيتا كانت صعبة، لكن الفريق وقف بجواره، وتغلبوا على ذلك، إنهم في مستوى عالٍ للغاية من الناحية التكتيكية، لكن نحاول أن نكون أقوياء رغم ذلك، الأسلوب في دوري أبطال أوروبا يختلف عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد المباراة عودة المخضرم هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي السابق وبايرن الحالي، للملاعب الإنجليزية مرة أخرى، بعد أن سجل 32 هدفاً في موسمه الأول بالدوري الألماني حتى الآن.

ويرى توخيل أن قائد منتخب إنجلترا سيستمتع بعودته، حيث قال، «أعتقد أنه من الممتع أن يواجه هاري أرسنال بدور الثمانية لدوري الأبطال، حيث يجعله سعيداً جداً بالتسجيل، ولا أرى أي شيء يحول دون ذلك».

وقال المدرب الألماني، «هاري يساعدك دائماً على الفوز، يساعدنا على تقديم الأداء الجيد أمام أرسنال».