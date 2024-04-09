الأرقام تُنصف الهلال أمام النصر في أبوظبي

عمرو عبيد (القاهرة)

رغم انتهاء «الديربي» بين الهلال والنصر بنتيجة متقاربة، بعد فوز «الزعيم» 2-1 وبلوغه نهائي كأس السوبر السعودي، إلا أن الإحصاءات الفنية أكدت استحقاق «الأزرق» هذا الفوز، وربما بنتيجة أكبر أيضاً، حيث كان «صاحب الرقم القياسي» في عدد مرات الفوز بالسوبر الأكثر تحكماً في إيقاع اللعب والسيطرة على أحداث المباراة، إذ امتلك الكرة بنسبة 58% مقابل 42% لـ«العالمي»، بل إنه رغم عدم تسجيله الأهداف مُبكراً في الشوط الأول، إلا أن نسبة استحواذه بلغت خلاله 63% مقابل 37% لمنافسه.

وعلى الصعيد الهجومي، سدد لاعبو الهلال 18 كرة على المرمى، منها 8 بين القائمين والعارضة، بجانب كرة منعها إطار المرمى من دخول الشباك، بنسبة دقة بلغت 44.4%، وجاءت 14 محاولة من جانب الهلال داخل منطقة جزاء «الأصفر»، بنسبة 77.7%، ولهذا لم يكن غريباً أن يصنع الفائز 8 فرص تهديفية، نجح في تحويل 2 منها إلى أهداف، بينما كان «العالمي» على الجانب الآخر أقل خطورة، مكتفياً بصناعة 3 فرص للتسجيل من خلال 11 تسديدة، بلغت دقتها 27.3% فقط، بعدما صوب لاعبوه 3 كرات بين القائمين والعارضة.

ونجح «تكتيك الزعيم» في إسقاط نجوم «العالمي» داخل «مصيدة التسلل» 8 مرات، وهو ما أثر على جودة الهجمات «الصفراء»، خاصة أن كلاً من كريستيانو رونالدو وساديو ماني وقع متسللاً 3 مرات، في حين كان سالم الدوسري الأفضل من حيث المحاولات الهجومية، بإجمالي 5 تسديدات، منها 3 بين القائمين والعارضة بدقة 60%، يليه زميله مالكوم بـ4 محاولات بلغت دقتها 50%، مقابل 40% لرونالدو وتسديدة واحدة من جانب ماني.

وواصل مالكوم تألقه في صناعة الهجمات الواعدة والفرص التهديفية، حيث مرر النجم البرازيلي 5 تمريرات «مفتاحية»، ليكون الأغزر في تلك المباراة، بينما يدين «العالمي» بالفضل في خروجه بخسارة لم تتجاوز الهدفين إلى حارسه أوسبينا، الذي تصدى لـ6 تسديدات من جانب لاعبي «الزعيم»، الذي تبادل 8 لاعبين في صفوفه التسديد على مرمى النصر، مقابل 5 في قائمة الأخير.