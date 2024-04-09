6 مباريات تعزف لحن «الثلاثية» في «أدنوك للمحترفين»

رضا سليم (دبي)

شهدت الجولة الثامنة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، ظاهرة انتهاء 6 من أصل 7 مباريات بثلاثيات، وهي المرة الأولى هذا الموسم أن تشهد جولة خروج المباريات بالفوز بثلاثة أهداف، أو التعادل 3-3، مثلما حدث في مواجهة الشارقة والإمارات، فيما شهدت بداية الجولة فوز البطائح على خورفكان 3-0 وبنتيجة 3-1 فاز الوحدة على بني ياس وكلباء على حتا والنصر على العين، بينما فاز شباب الأهلي على الجزيرة 3-2، وكان المواجهة الوحيدة التي خرجت عن النص فوز الوصل على عجمان 4-1، وكانت حتى الدقيقة 62 بنتيجة 3-1، إلا أن علي صالح سجل الهدف الرابع لـ«الإمبراطور».

وشهدت الجولة 31 هدفاً، وهي نسبة عالية من التهديف، لتأتي هذه الجولة في المركز الثاني لأعلى نسبة تهدف خلال 18 جولة متساوية مع الجولة السادسة بينهما، فيما تحتفظ الجولة العاشرة بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة، والتي وصلت إلى 33 هدفاً.

وهناك العديد من الأرقام والإحصائيات التي خرجت بها هذه الجولة، أبرزها الفوز التاريخي الذي حققه النصر على العين بنتيجة 3-1، وهي المرة الأولى التي يتفوق فيها «العميد» على «الزعيم»، ذهاباً وإياباً في موسم واحد منذ تطبيق الاحتراف عام 2008، كما أنها المرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين، التي ينتهي فيها النصر الشوط الأول، متقدماً على حساب العين بنتيجة 3-0، بينما كانت أكبر نتيجة أنهى بها «العميد» مواجهته أمام «الزعيم» في نوفمبر 2008 ببداية الاحتراف، وكانت بهدفين فقط.

وتغيرت صدارة الهدافين، بعدما تقدم عمر خربين لاعب الوحدة للمركز الأول منفرداً برصيد 13 هدفاً، بهدفيه في مرمى بني ياس، وعاد فابيو ليما في الظهور من جديد بالهدف 12، الذي سجله في مرمى عجمان، وتقدم للوصافة، فيما تراجع لابا كودجو مهاجم العين عن القمة، بعدما تجمد رصيده عند الهدف 12 رغم عودته من الإصابة ومشاركته في مباراة النصر الأخيرة، فيما يوجد علي مبخوت مهاجم الجزيرة الغائب في القائمة برصيد 9 أهداف متساوياً مع وليد أزارو لاعب عجمان، وتقدم مؤنس دبور للمركز السابع برصيد 8 أهداف، بعد الثنائية في مرمى الجزيرة، متساوياً مع كايو لوكاس ومهدي قايدي وهاريس.