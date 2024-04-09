الراشدي: «معدلات قياسية» لمكاسب «شطرنج العين»



العين (الاتحاد)



أعلن عبدالله الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، نمو مكاسب النادي، خلال الربع الأول من العام بمعدلات قياسية غير مسبوقة، بالتزامن مع احتفال النادي باليوبيل الفضي.

وأضاف أن النادي أصبح مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية بامتياز، مشيداً بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة في 20 من الأنشطة والمسابقات التي نظمها النادي، خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعكس الطلب القوي المتزايد على مختلف أنشطة ومسابقات النادي، ويؤكد نجاح المبادرات المجتمعية العيناوية الرائدة التي أسهمت في نشر الشطرنج بوصفها رياضة ثقافية وتراثية وذهنية بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي.

وأوضح أن النادي نجح في إبرام ثلاثة عقود رعاية كبرى متميزة، ومنها رعاية شركة سوبريم التجارية لمشاركة فرق النادي في كأس الاتحاد بمشاركة قياسية لـ 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 120 فريقاً من 30 دولة، وأندية الدولة وأندية الجاليات والدوائر الحكومية والأكاديميات والمؤسسات والشركات الخاصة، حيث حصد النادي نصيب الأسد من جميع جوائز البطولة، بالحصول على كأس البطولة، والمركز الأول والميداليات الذهبية، إلى جانب حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية، وجائزة أفضل فريق إماراتي للسيدات، بعد النجاح الكبير في رعاية تنظيم بطولة العين أوفرسيز جلوبال موف مصر.

وكذلك رعاية شركة نيشن وايد ميدل إيست لتنظيم مهرجان العين إكسبو إيه سي إم جي مصر، خلال مارس الماضي.

وتميز النادي بمبادرة جديدة غير مسبوقة بتنظيم احتفالية كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج، حيث تم الاحتفاء بأمهات لاعبي ولاعبات النادي، للتعبير عن الاعتزاز بمساهماتهن في الطفرة التي تحققت مؤخراً، وتحفيزاً لهن على مواصلة العطاء لترسيخ الريادة العيناوية، محلياً ودولياً.

وكشف الراشدي عن زيادة كبيرة في نشاط القنوات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد التعاقد مع فريق عمل احترافي واستحداث المسابقة الرمضانية لحل مسائل الشطرنج التي جذبت الآلاف من داخل الدولة وخارجها، لمتابعة صفحات النادي.

وأشاد الراشدي بتحسن الأداء في الخدمات التي يقدمها النادي، إدارياً وفنياً، بعد تحديث الجهاز الوظيفي بالنادي، مشدداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو المدعومة من مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة النادي، بهدف تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمنتسبي النادي وأعضائه، وقال، «نتوقع أن تسهم خططنا في تعزيز مكانتنا الريادية في رياضة الإمارات».

وحرص النادي على تطوير الشراكة المجتمعية مع كافة الكيانات والمؤسسات في مدينة العين، حيث تم بنجاح كبير تنظيم مهرجان الحادي عشر من مارس، بقاعة مجلس الشيخ زايد بمستشفى كند، وبطولة العين لمحترفي الشطرنج بمقر نادي مصر بمدينة العين، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مدرسة الأوائل الخاصة للتعليم الأساسي لنشر الشطرنج بين جميع طلاب وطالبات المدرسة.