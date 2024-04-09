«العميد» يعود بـ «القفزة العملاقة»!

عمرو عبيد (القاهرة)



واصل النصر نتائجه المتميزة في الفترة الأخيرة، حيث نجح في تجنّب الخسارة، خلال 5 مباريات متتالية في النسخة الحالية من «دورينا»، للمرة الأولى هذا الموسم، بفوزه في 4 مباريات، والتعادل مرة واحدة فقط، بينها انتصاران على «فخر أبوظبي» و«الزعيم» بجانب التعادل مع «الملك»، وباستثناء الخسارة الوحيدة أمام «الإمبراطور» في «الجولة 13»، أسهمت نتائج «العميد» خلال آخر 8 جولات في «قفزة واسعة» له من «المركز 12» إلى «المرتبة السادسة» الحالية.

ويبدو واضحاً أن «العميد» يسير في طريق العودة الصحيح، بعد المواسم الأخيرة المُحبطة له ولجماهيره، ونجح «العملاق الأزرق» في حصد 13 نقطة، خلال تلك المباريات الخمس الأخيرة، بنسبة نجاح بلغت 86.6%، ليتساوى مع «الفرسان» و«العنابي» خلال تلك الفترة، ولا يتفوق عليها إلا «الإمبراطور»، ورغم وجود «الزعيم» و«الملك» في مراكز أعلى منه، إلا أن «العميد» يتفوق بنجاحاته في تلك الجولات الأخيرة، إذ حقق «البنفسج» نسبة نجاح بلغت 66.7%، مقابل 40% لـ«النحل»، ولا يوجد غرابة في ذلك الأمر، خاصة في ظل فوز مدربه شرودر بجائزة أفضل مدرب بـ «دوري أدنوك للمحترفين» خلال مارس الماضي.

وسجّل «العميد» 27 هدفاً في 18 جولة بـ «دورينا»، بمعدل 1.5 هدف كل مباراة، وربما لا يبدو الرقم لافتاً، لكن مقارنته بنفس الحصاد في نهاية النُسخة الماضية من الدوري تعكس التحسن الحالي للفريق، حيث اكتفى بتسجيل 15 هدفاً في 18 مباراة وقتها، بمعدل 0.83 هدف، وكذلك اختلف الأمر على الصعيد الدفاعي، حيث اهتزت شباكه في الموسم الحالي 24 مرة بمتوسط 1.33 هدف، مقابل 32 هدفاً في مرماه خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بمعدل 1.83، وبفارق تهديفي سلبي بلغ آنذاك «-18»، في حين أنه يملك حتى الآن فارقاً إيجابياً بـ«+3»، أي أنه تحسن بمعدل تهديفي إيجابي يبلغ «+21»، عبر المقارنة بين الفترتين.

وتعكس الإحصاءات الفنية حالة التحسن التي يعيشها «العميد» في الموسم الحالي، حيث استخدم عمقه الهجومي في تسجيل 14 هدفاً، مقابل 13 هدفاً من الطرفين بواقع 9 أهداف عبر الجبهة اليُمنى و4 من اليسرى، بتوازن «تكتيكي» جيد جداً، خاصة إذا ما قورن بحصاده خلال الفترة نفسها بالموسم الماضي، ورغم أن الأرقام المُجردة تشير إلى تقارب تهديفي بين الجبهات الهجومية، بتسجيله آنذاك 4 أهداف من الطرف الأيمن و5 من اليسار و6 عبر العمق، إلا أن الحصاد «الهزيل» والوضع الفني يؤكدان أن التقارب جاء بسبب «ضعف هجومي» مهم بجميع الجبهات الهجومية وقتها.

ويشهد التكتيك الهجومي لـ«العميد» تطوراً واضحاً حتى الآن في الموسم الجاري، حيث سجّل 19 هدفاً عبر «الحركة»، بجانب 8 أهداف من الركلات الثابتة، واللافت أن الأهداف المتحركة حملت تنوعاً كبيراً، حيث أحرز 9 أهداف عبر الهجوم السريع، و6 أهداف بالإيقاع الهادئ، مقابل 3 أهداف من المرتدات، وهدف واحد بالضغط العالي في أقصى النقاط الدفاعية للمنافسين، كما ارتفعت معدلات أهداف الركلات الثابتة «الجماعية» بتسجيله هدفين من ركلتين غير مباشرتين، وهدف من ركلة ركنية.

وبنظرة سريعة على «التكتيك» الدفاعي لـ«العميد»، يتضح أن الفريق استقبل 3 أهداف فقط عبر الهجمات المرتدة لمنافسيه في هذا الموسم حتى الآن، في حين بلغ الرقم قبل عام 10 أهداف من المرتدات الخاطفة، وإجمالاً فإن التمركز الدفاعي للاعبيه والتحركات المحسوبة هذا الموسم تحدت سرعة هجمات المنافسين، حيث اهتزت شباكه 12 مرة بسبب سرعة المنافسين، مقابل 22 مرة في الموسم الماضي.