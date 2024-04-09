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الرياضة

الهلال ينافس الاتحاد على ضم «الفرعون»

الهلال ينافس الاتحاد على ضم «الفرعون»
9 ابريل 2024 13:58

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت شبكة «توك سبورت» النقاب عن أن ليفربول الإنجليزي، يتوقع تلقيه عروضاً جديدة من أندية سعودية، خلال الصيف المقبل، للتعاقد مع نجم الفريق وهدافه الأول، المصري محمد صلاح «31 عاماً».
وقالت الشبكة إن «الريدز» يستعد لاحتمالات حدوث محاولة جديدة لجذب صلاح إلى الدوري السعودي، بعد أن تلقى الموسم الماضي عروضاً مغرية من جانب الأندية السعودية، ومنها الاتحاد الذي عرض وقتها 80 مليون يورو على ليفربول للحصول على خدمات «الفرعون المصري»، مع راتب 65 مليون جنيه إسترليني، إلا أن صلاح فضل البقاء في «أنفيلد».
وينوي الاتحاد تقديم عرض جديد للتعاقد مع صلاح، غير أنه يواجه هذه المرة منافسة قوية من أندية سعودية أخرى، في مقدمتها الهلال الذي أبدى مسؤولوه استعدادهم لدفع 70مليون جنيه إستريني، مقابل الحصول على خدمات «الفرعون» من «الريدز».
ويبقى في عقد صلاح مع ليفربول موسم واحد، ما يعني أن الأندية السعودية يمكنها شراءه في الصيف، إذا لم يقم بتجديد عقده مع ناديه الإنجليزي.
وقالت الشبكة، إن صلاح ليس الاسم الكبير الوحيد من الدوري الإنجليزي «البريميرليج» الذي تطلبه أندية سعودية خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، وإنما هناك أيضاً البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، والبرازيلي كاسيميرو، والفرنسي رافائيل فاران نجمي مانشستر يونايتد.
بدأ محمد صلاح المولود في 15 يونيو 1992، مسيرته الاحترافية في المقاولون العرب، ثم شد الرحال إلى أوروبا عام 1012، ليلعب لبازل السويسري إلى 2014، ثم انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي الذي أعاره مرتين، الأولى لفيورنتينا، والثانية لروما، وفي 2017 استقر به المقام في ليفربول، ولعب صلاح لمنتخبي 21 و23 سنة، قبل تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2011.

الدوري الإنجليزي
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