الجو جيتسو يبدأ «معسكر الظنة» السبت استعداداً لـ«الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو انطلاق معسكر تدريبي مغلق للمنتخب الوطني بمدينة الظنة في أبوظبي، ابتداء من يوم السبت المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث يقام المعسكر، خلال الفترة من 13 أبريل الجاري، وحتى الأول من مايو المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للجو جيتسو، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في صالة مبادلة أرينا، خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل.

وأكدت الإدارة الفنية في الاتحاد أن 30 لاعباً ولاعبة من فئة الكبار سيشاركون في المعسكر التدريبي الذي يهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية والبدنية، وتعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية، وذلك عن طريق تكثيف التدريبات لتحسين المهارات الفنية والتكتيكية للاعبين، وتوفير منصة لدراسة أساليب المنافسة، والتعرف عن قرب على أداء المنافسين المحتملين في مختلف الأوزان، وبناء الاستراتيجيات والخطط للتعامل مع مختلف الضغوط والتحديات، استعداداً للمنافسة على أعلى المستويات، وتعزيز حظوظ المنتخب في الحفاظ على اللقب.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو: «كلنا ثقة بأن أبطالنا وبطلاتنا سيكونون على أتم الاستعداد لخوض النزالات، وتقديم أداء مشرّف للفوز مجدداً بلقب البطولة الآسيوية، خصوصاً بعد ما شهدناه من مستويات عالية وتألق لافت خلال منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في مارس الماضي، كما أننا تابعنا عن كثب مشاركة لاعباتنا في بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو، ما منحنا الفرصة لاختبار مهاراتهن وأساليبهن، والتحقق من جاهزيتهن للمشاركة في البطولة الآسيوية، ويسرنا استضافة هذه النسخة من بطولة آسيا للجو جيتسو في أبوظبي للمرة الثانية، خلال أقل من أربعة أعوام، لتكون النزالات على أرض إماراتية ووسط حضور جماهيري إماراتي، ما يمنح لاعبينا حافزاً إضافياً لتسطير انتصارات جديدة والحفاظ على اللقب».

وتابع: «طموحاتنا كبيرة بلا شك إذ أثبت منتخبنا الوطني مراراً أنه أهلاً للثقة، وكان دوماً على قدر تطلعاتنا، وبدورنا في اتحاد الجو جيتسو لا ندخر جهداً لتنظيم البطولة وتقديمها على أعلى المستويات، ووفق أفضل المعايير العالمية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تسخّر جميع الإمكانات لترسيخ مكانة الدولة على قمة الهرم العالمي للرياضة».

من جانبه، قال منصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المساندة والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «فخورون بشراكتنا الاستراتيجية ورعايتنا للمنتخب الوطني للجو جيتسو، وكلّنا ثقة بأن يواصل منتخبنا حصد الألقاب والارتقاء برياضة الجو جيتسو نحو آفاق أرحب، وترسيخ مكانة الدولة العالمية على صعيد اللعبة، ونحن حريصون على مواصلة دعم المنتخب والوقوف خلفه في إطار استعداداته لخوص غمار البطولة الآسيوية للجو جيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، ويأتي ذلك في إطار حرص مبادلة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، ودعم مسيرة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، وفي قطاع الرياضة والجو جيتسو على وجه الخصوص».

وتمكن أبطال منتخبنا الوطني في نسخة العالم الماضي من بطولة آسيا للجو جيتسو، التي أقيمت في مدينة بانكوك التايلاندية من حصد 16 ميدالية ملونة، والحفاظ على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي، حيث حصل كل من ذياب النعيمي، ومحمد السويدي، وعمر الفضلي، وفيصل الكتبي، وعبدالله الكبيسي، وحمده الشكيلي، وشما الكلباني، على الميداليات الذهبية، بينما حصل عمر السويدي، وسعيد الكبيسي، وخالد الشحي، ومروة الحوسني، وعائشة الشامسي على الميداليات الفضية، في حين حصلت كل من بلقيس عبد الكريم، وأسماء الحوسني، وهزاع فرحان ومهدي العولقي على الميداليات البرونزية.

وأوضح رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجو جيتسو، أن المنتخب سيعتمد، خلال الفترة القادمة، برنامج تدريب مكثّفاً يشمل الجوانب البدنية والذهنية للاعبين، فضلاً عن متابعتهم عن كثب لاكتشاف الثغرات ونقاط الضعف، وتحديد الجوانب التي سيتم العمل على تحسينها، حيث قال: «نحرص أثناء وضع برنامج التدريب على الاستفادة من مشاركاتنا السابقة في مختلف البطولات والمحافل، واستيعاب الدروس من تجارب اللاعبين ونزالاتهم كي نضمن منحهم فرصة الوصول إلى تقديم أفضل أداء لهم، وبلوغ مستويات جديدة من القوة والمهارة. وأؤكد أن المنتخب على أهبة الاستعداد لتخطي التحديات مهما بلغت صعوبتها، والسعي للفوز مجدداً باللقب».

ويقول ذياب النعيمي، لاعب المنتخب الوطني: «نتدرب بقوة والتزام، لأننا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحصد اللقب مجدداً ورفع علم الإمارات على منصة التتويج. ونتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة واتحاد الجو جيتسو على دعمهم المتواصل، لأنهم كانوا لنا دوماً خير سند، ووفروا لنا كل الوسائل اللازمة لنكون في قمة جاهزيتنا ونحقق ما نصبو إليه».

ومن جانبها، تقول بلقيس عبدالكريم الهاشمي، بطلة المنتخب الوطني: «أصبح الجو جيتسو جزءاً من نشاطنا اليومي وتعلمنا منه التحلي بالعزيمة والإصرار وتبني روح الفريق، وهذه القيم هي الطريق الأمثل لتحقيق طموحاتنا، ولا سيما وأن التتويج بالذهب هو هدفنا الذي لا نحيد عنه. ونحن متحمسون لانطلاق هذه النسخة من البطولة القارية على أرضنا وبين جماهيرنا، ونأمل أن نوفق بتقديم أفضل أداء، وتحقيق إنجازات تسعدهم وترقى إلى تطلعاتهم».