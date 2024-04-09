«دبور الفرسان» يقترب من «توب 5» الهدافين

معتصم عبدالله (دبي)

واصل مؤنس دبور، مهاجم شباب الأهلي، تألقه وأسهم في فوز فريقه على ضيفه الجزيرة 3-2، ضمن «الجولة 18» لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجل ثنائية جديدة رفعت رصيده الشخصي إلى 8 أهداف في صدارة هدافي فريقه وضمن قائمة «توب 10» لهدافي الدوري في المركز السادس.

وافتتح دبور التسجيل لـ «الفرسان» في الدقيقة 5، قبل أن يهدي كرة الهدف الثاني لزميله إيجور جيسوس في الدقيقة 11، ويعود ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 30، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها «الفرسان» ثلاثية أمام الجزيرة في أول نصف ساعة في الدوري منذ موسم 2018- 2019.

وأسهم دبور، الذي قاد فريقه للفوز 3-2، في تأكيد تفوق «الفرسان» الهجومي أمام الجزيرة تحديداً في «دوري المحترفين»، حيث استقبلت شباك الأخير 54 هدفاً في المواجهات أمام شباب الأهلي، في الوقت الذي احتفل فيه دبور بستة من آخر 9 أهداف لـ«الفرسان» في الدوري بنسبة تسجيل وصلت نحو 67%.

ووصف دبور الفوز على الجزيرة بالمهم، وقال: «انتصار أكثر من مهم ومنحنا ثلاث نقاط غالية، بعدما نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة، وكنا الأكثر حرصاً على الفوز بعد التعثر بالتعادل 3-3 أمام الوحدة في الجولة الماضية».

وأضاف: «علينا دائماً السعي لتحسين الأداء والتعلم من الأخطاء في كل مباراة لتقديم الأداء الأفضل في المواجهات المقبلة»، لافتاً إلى تراجع شكل الفريق في الشوط الثاني بسبب الإرهاق وتوالي المباريات، دون أن يمنع كل ذلك الفريق من تحقيق المطلوب.

ورفض دبور وصف تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني بـ «الاسترخاء»، وأوضح: «تحدثنا كلاعبين داخل غرف الملابس ما بين الشوطين، ومن المستحيل أن يكون هناك استرخاء من اللاعبين، لكن بعض الظروف قد تحدث في الملعب، ولا ننسى أننا كنا نلعب في مواجهة فريقه قوي كالجزيرة، وأعتقد أننا حققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث».

ومثلت الثنائية في مرمى «فخر أبوظبي» الثانية في موسم دبور الأول مع «الفرسان»، بعدما سجل أمام البطائح 2-1 في «الجولة 16»، وخاض مهاجم شباب الأهلي 12 مباراة مع فريقه في الدوري، بمعدل 804 دقائق سجل خلالها 8 أهداف.

أهداف دبور في «دوري المحترفين»

8 أهداف

4 بالقدم اليمنى

2 بالقدم اليسرى

2 بالرأس