«الإمبراطور» يدخل تاريخ «المحترفين» بـ «الثامنة المتتالية»



رضا سليم (دبي)



ضرب الوصل موعداً مع رقم قياسي جديد، بعدما حقق الفوز الثامن على التوالي، بالتغلب على عجمان بـ «رباعية»، وهي المرة الأولى التي ينتزع فيها «الانتصار المتتالي» في تاريخه بدوري المحترفين، ويملك الفرصة لزياد عدد مباريات الفوز في الجولة المقبلة عندما يواجه حتا باستاد زعبيل، كما وسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي «الوصيف» إلى 11 نقطة، في الصدارة برصيد 48 نقطة مقابل 37 نقطة لـ «الفرسان»، ويتصدر أقوى دفاع، حيث لم تهتز شباكه إلا بـ 16 هدفاً، وأقوى هجوم بتسجيل 47 هدفاً.

وحقق «الإمبراطور» مكاسب عدة في مقدمتها، حيث تخلص من تعادل الدور الأول أمام «البرتقالي»، واقترب من حسم اللقب، بالإضافة إلى أن فابيو ليما دخل بقوة في المنافسة على صدارة الهدافين بالهدف 12 الذي سجله في المباراة، ويفصله هدف واحد عن عمر خربين لاعب الوحدة «المتصدر الحالي»، كما أن ليما وصل إلى الهدف 160 في 210 مباريات، فيما سجل علي صالح أول هدف له مع الفريق خارج ملعبه من أصل 4 أهداف أحرزها في الدوري، كما رفع هاريس رصيده إلى 8 أهداف.

ولعل تسجيل 4 أهداف عن طريق 4 لاعبين، يؤكد أن الصربي ميلوش مدرب الفريق لديه الكثير من الحلول الهجومية والخيارات، التي تساعد في مواصلة مسيرة الانتصارات إلى درع الدوري.

في الوقت الذي خسر عجمان للمرة الثامنة هذا الموسم، وفشل في تجاوز حاجز النقطة 17، وعاد إلى المركز الثاني عشر، متساوياً مع خورفكان الحادي عشر، واتحاد كلباء العاشر، كما استمر عناد الأرض مع «البرتقالي» بالخسارة السادسة باستاد راشد بن سعيد، ولم يفز بملعبه إلا على الإمارات، من أصل 4 انتصارات.