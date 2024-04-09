السماح بمشاركة 8 أجانب في درع وكأس السوبر الإماراتي القطري



معتز الشامي (دبي)



كشفت مصادر في رابطة المحترفين، عن بعض الجوانب التنظيمية لدرع وكأس السوبر الإماراتي القطري، حيث تشهد البطولتان «تعديلات طفيفة» على اللائحة الخاصة بمشاركات الأجانب، حيث تم الاتفاق على السماح بمشاركة 8 لاعبين ومقيمين، بينما يكون تسجيل الأجانب في قائمة المباراة مفتوحاً بحسب العدد في قوائم الفرق في البلدين، وهو النظام المتوقع تطبيقه في دوري الأبطال خلال نسخة الموسم المقبل.

ويقام كأس السوبر القطري الإماراتي، على استاد الثمامة بالدوحة بعد غد، بين العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما يستضيف استاد راشد في دبي، يوم السبت المقبل درع السوبر الإماراتي القطري بين شباب الأهلي بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، والدحيل بطل الدوري القطري.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز، وبالتالي عدم تطبيق الأشواط الإضافية في المباراتين.

وطرحت اللجنة التنفيذية تذاكر مباراتي البطولتين منذ أسبوع أمام الجماهير الراغبة في الحضور، ووصلت المبيعات إلى مرحلة متقدمة، ويتوقع أن يتم الإعلان عن نفاد التذاكر خلال الساعات المقبلة.