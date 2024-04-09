الغفير.. «وداع حزين» في «مونديال الأثقال»



تايلاند (الاتحاد)



حرمت الإصابة عز الدين الغفير لاعب منتخب رفع الأثقال، خلال وزن 102 كجم، ضمن كأس العالم، التي تمثل الجولة الأخيرة من تصفيات «أولمبياد باريس»، وتستضيفها بوكيت في تايلاند، من دخول قائمة أفضل 15 لاعباً في العالم في الوزن، بعد أن اضطر إلى لانسحاب بعد الرفعات الثلاث الأولى لـ «الخطف»، حيث أجبرته شدة الألم على عدم إكمال المنافسة، ورفع الرفعات الثلاث لـ «النتر».

من جهة أخرى، يخوض مؤيد النجار رباع المنتخب منافسات وزن فوق 109، يوم الخميس، في اليوم الأخير من البطولة، فيما تعود البعثة في اليوم التالي إلى أبوظبي.

وتعرض الغفير الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، للإصابة بشد عضلي في الكتف عند الرفعة الثانية، وحاول بعدها رفع «الثالثة»، لكنه لم يتمكن من ذلك، ليغادر المنافسة في مشهد حزين للاعب والبعثة التي كانت تنتظر بصمة جديدة للاعب الذي سبق له أن حقق 3 ذهبيات في البطولة العربية 2023، و3 برونزيات في البطولة الآسيوية خلال فبراير الماضي.

وقال أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي والمشرف على اللاعب في المنتخب: «الغفير نجح في تخفيض وزنه 7 كجم في الفترة الأخيرة، بعد أن نافس في البطولتين السابقتين «العربية» و«الآسيوية» على التوالي في وزن 109 كجم، وكان جيداً للغاية في الإحماء، وهو يملك أسلوباً جيداً وعقلية عالية وصاحب مظهر قوي، وفي الخطف بدأ بوزن 160 كجم، ثم انتقل إلى 164 كجم، حيث أصيب في كتفه، ورغم ذلك، حاول رفع 167 كجم ولكن لسوء الحظ كان الألم لا يطاق، وبذل الطاقم الطبي قصارى جهده لعلاجه، وكذلك أنا وزميلي ماهر القربي في الجهاز الفني، بذلنا جهدنا للحفاظ على معنوياته عالية والقتال حتى النهاية، ولكن لم يكن لدينا خيار آخر، وحفاظاً على سلامته، وفضلنا أن ينسحب من المنافسة، ولولا الإصابة لم يكن لدينا شك في أنه سيحقق مجموعاً جيداً قد يدخل به قائمة أفضل 15 لاعباً على مستوى العالم، ولسوء الحظ أصيب، وهذا ما لا نتمناه في الرياضة خاصة في هذه البطولات.

وأضاف: منذ بدأنا مشاركاتنا في البطولات لم نكمل عاماً، سيتم إجراء تقييم وتخطيط أفضل فيما يتعلق بالتدريب والمكملات والتعافي، إذا أردنا المنافسة على هذا المستوى لأنه يقدم بوضوح نظرة عامة على مستوى الرياضيين لدينا وقدراتهم، ونتطلع دائماً إلى الأمام.

وعن جاهزية مؤيد النجار، قال: إنه جاهز ومستعد جيداً، وتعتبر فئته ضخمة تضم كبار المنافسين على مستوى العالم، وحقق أرقاماً جيدة في التدريب، لا يزال مؤيد وعز الدين شابين، ومع الخبرة والعمل الجاد يمكن الوصول إلى القمة، وبذل الجهاز الفني قصارى جهده، والآن يتعين على مؤيد أن يقدم أفضل ما عنده، ونكون سعداء لو نجح في رفع 175 كجم في الخطف و215 كجم في النتر.