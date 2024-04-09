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الرياضة

«ركلات الجزاء» تتخطى «حاجز الخمسين»

«ركلات الجزاء» تتخطى «حاجز الخمسين»
9 ابريل 2024 16:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تخطت ركلات الجزاء المحتسبة في «دوري أدنوك للمحترفين»، حاجز الـ 50 ركلة، لتصل إلى «العدد 55»، من بينها 46 هدفاً، بعدما شهدت مباريات «الجولة 18» تسجيل أعلى معدل أهداف من «نقطة الجزاء» برصيد 8 أهداف.
وتوزعت أهداف «ركلات الجزاء» الثمانية في الدوري ضمن «الجولة 18»، ما بين «ثنائية» الدولي السوري عمر خربين مهاجم الوحدة، في مباراة فريقه أمام بني ياس 3-1، فيما افتتح أندريس فومبيرجير مهاجم اتحاد كلباء التسجيل لفريقه أمام حتا من ركلة جزاء في الدقيقة 47 ممهداً الطريق لفوز «النمور» 3-1.
وعلى غرار هدف فومبيرجير، افتتح المغربي عادل تعرابت قائد «النصر» التسجيل لفريقه أمام مضيفه العين من «علامة الجزاء» ليمهد الطريق أمام فوز «العميد» التاريخي على حساب «الزعيم» 3-1، وهي المرة الأولى التي يتفوق فيها «الأزرق» أمام العين ذهاباً وإياباً في «دوري المحترفين».
واحتفل باولو هنريكي لاعب البطائح وصاحب الهدف الثاني لفريقه أمام مضيفه خورفكان 3-0، بالتسجيل من ركلة الجزاء الـ50 التي احتسبت في الدوري خلال الموسم الحالي، وأسهم فابيو ليما نجم الوصل تعزيز صدارة «الأصفر» للدوري بتسجيله هدف فريقه الثالث أمام عجمان 4-1 من «علامة الجزاء».
ولم يشفع هدف الإسباني إنييستا قائد «الصقور» من ركلة جزاء في الدقيقة 55، في خروج فريقه فائزاً بنقاط مباراته أمام مضيفه الشارقة، بعد التعادل 3-3، في الوقت الذي فشل فيه الجزيرة تعديل نتيجة مباراته أمام مضيفه شباب الأهلي 2-3 رغم تسجيل خلفان مباراة الهدف الثاني من «ركلة جزاء».

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
بني ياس
عمر خريبين
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الوصل
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