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الرياضة

«العدوى» تمنع مالن من «الأبطال»!

«العدوى» تمنع مالن من «الأبطال»!
9 ابريل 2024 15:09

 
ميونيخ (أ ف ب)

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يفتقد بوروسيا دورتموند الألماني هدّافه الهولندي دونيل مالن في المواجهة مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني «الأربعاء»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب المرض، وفقاً لما أعلنه النادي.
وغاب مالن «25 عاماً» الذي يتصدّر ترتيب هدّافي دورتموند في الدوري هذا الموسم بـ11 هدفاً، إلى جانب نيكلاس فولكروج، عن آخر مباراتين للفريق، بعد إصابة في فخذه تعرّض لها، خلال المباراة الودية التي خسرها منتخب بلاده أمام ألمانيا 1-2 في 26 مارس، ولم يتعافَ بعد من المرض.
قال سيباستيان كيهل، المدير الرياضي في دورتموند عشية سفر الفريق إلى مدريد «للأسف، لم يكن الوقت كافياً ولا يزال مُعدياً قليلاً، أمرٌ مؤسف، باستثنائه، كل اللاعبين جاهزون».
سجّل مالن هدفاً واحداً في دوري الأبطال هذا الموسم جاء في مرمى بي أس في آيندهوفن الهولندي ضمن ذهاب ثمن النهائي (1-1).
ويحتل دورتموند المركز الخامس في الدوري حالياً بـ53 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزج الرابع، وقد خسر مواجهته الأخيرة أمام شتوتجارت 1-0 بعد فوزه في الـ«كلاسيكر» على بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين.

أتلتيكو مدريد
بروسيا دورتموند
دوري أبطال أوروبا
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