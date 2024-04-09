داير: أنا جدير بـ «الأسود الثلاثة»



لندن (رويترز)



قال إريك داير مدافع بايرن ميونيخ، إنه يقدم أفضل أداء في مسيرته، ويجب أن يظل جزءاً من خطط جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم.

ولم يشارك داير، الذي انتهت مسيرته التي استمرت 10 سنوات مع توتنهام في يناير، عندما انتقل إلى عملاق الدوري الألماني، مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره بديلاً في مباراة دور الستة عشر لكأس العالم 2022 أمام السنغال.

وقال داير لمدونة صوتية «بودكاست» أوفرلاب على شبكة سكاي «بالتأكيد أريد أن أكون جزءاً من منتخب إنجلترا، وأعتقد أنني يجب أن أكون ضمن الفريق، لأنني ألعب على هذا المستوى، لم أتحدث مطلقاً مع جاريث ساوثجيت، لكن عليك أن تحاول اللعب بأفضل أداء ممكن مع ناديك، ومن ثم يصبح القرار خارج يديك».

وظهر داير «30 عاماً» للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا عام 2015، وخاض 49 مباراة دولية بينها 37 في التشكيلة الأساسية.

وشارك اللاعب في عشر مباريات مع بايرن ميونيخ، حيث يلعب إلى جانب زميله السابق في توتنهام هاري كين، وسيكون ضمن التشكيلة التي تواجه أرسنال في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم «الثلاثاء».