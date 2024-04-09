«الأبيض الأولمبي» يغادر إلى الدوحة الجمعة



معتصم عبدالله (دبي)



عبر شين تاي يونج المدرب الكوري الجنوبي لمنتخب إندونيسيا تحت 23 عاماً، عن حسرته لإهدار فريقه فرصة الفوز بـ «رباعية» على الأقل أمام «الأبيض الأولمبي» والاكتفاء بهدف، في المباراة الودية التي أقيمت في دبي، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل الحالي إلى 3 مايو المقبل.

وسجل ويتان سليمان هدف إندونيسيا، وقال شين تاي يونج: «اللاعبون قدموا أداءً جيداً، رغم افتقاد التركيز أمام المرمى، والذي أهدر على الفريق فرصة الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف على الأقل، رغم عدم أهمية عدد الأهداف في المباريات الودية».

وأضاف: «دفعنا بعناصر التشكيلة الأساسية، على خلاف مباراتنا الودية الأولى أمام السعودية 1-3، وأعتقد أن الأداء بشكل عام جيد»، ويتأهب إندونيسيا لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر، أستراليا، الأردن.

في المقابل، مثلت التجربة الودية أمام إندونيسيا الأخيرة في سلسلة وديات «الأبيض الأولمبي» قبل السفر إلى الدوحة الجمعة المقبل، استعداداً لخوض النهائيات القارية، ووضعت القرعة «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية، إلى اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.