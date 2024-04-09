الأربعاء 10 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يغادر إلى الدوحة الجمعة

«الأبيض الأولمبي» يغادر إلى الدوحة الجمعة
9 ابريل 2024 16:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك


عبر شين تاي يونج المدرب الكوري الجنوبي لمنتخب إندونيسيا تحت 23 عاماً، عن حسرته لإهدار فريقه فرصة الفوز بـ «رباعية» على الأقل أمام «الأبيض الأولمبي» والاكتفاء بهدف، في المباراة الودية التي أقيمت في دبي، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل الحالي إلى 3 مايو المقبل.
وسجل ويتان سليمان هدف إندونيسيا، وقال شين تاي يونج: «اللاعبون قدموا أداءً جيداً، رغم افتقاد التركيز أمام المرمى، والذي أهدر على الفريق فرصة الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف على الأقل، رغم عدم أهمية عدد الأهداف في المباريات الودية».
وأضاف: «دفعنا بعناصر التشكيلة الأساسية، على خلاف مباراتنا الودية الأولى أمام السعودية 1-3، وأعتقد أن الأداء بشكل عام جيد»، ويتأهب إندونيسيا لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر، أستراليا، الأردن.
في المقابل، مثلت التجربة الودية أمام إندونيسيا الأخيرة في سلسلة وديات «الأبيض الأولمبي» قبل السفر إلى الدوحة الجمعة المقبل، استعداداً لخوض النهائيات القارية، ووضعت القرعة «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية، إلى اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

الإمارات
دبي
المنتخب الأولمبي
إندونيسيا
قطر
كأس آسيا
اليابان
كوريا الجنوبية
الصين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
اليوم 09:06
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
اليوم 10:28
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:49
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
اليوم 09:20
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©