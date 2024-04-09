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الرياضة

ليمان: أرسنال يملك «أفضلية طفيفة»

ليمان: أرسنال يملك «أفضلية طفيفة»
9 ابريل 2024 15:40

 
ميونيخ (د ب أ)

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أبدى ينس ليمان، حارس منتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، رغبته في العمل مدرباً مرة أخرى.
وقال ليمان، الذي دافع عن ألوان أندية شالكه ودورتموند الألمانيين وأرسنال الإنجليزي لمجموعة مونشنر ميركور «تي زد» الإعلامية: «نعم، ربما سأفعل ذلك مجدداً، سيكون أمراً رائعاً إذا قمت بذلك في الصيف».
وعمل ليمان مساعداً للمدرب مع أرسنال في موسم 2017 - 2018 وفي أوجسبورج الألماني في 2019، ومؤخراً كان عضواً في المجلس الإشرافي بنادي هيرتا برلين الألماني.
وقبل مواجهة أرسنال ضد بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا «الثلاثاء»، يعتقد ليمان أن ناديه السابق لديه أفضلية طفيفة.
وصرح ليمان «أرسنال يملك أفضلية طفيفة عن البايرن» لكن الفريق الألماني لا يزال يضم لاعبين يمكنهم دائماً صنع الفارق ويتمتعون أيضاً بالخبرة اللازمة للفوز بمباريات كبيرة ومتكافئة».

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
أرسنال
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